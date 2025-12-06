Palestinski izvori: Troje ubijenih u novom izraelskom napadu na Gazu

Još tri su osobe ranjene u napadu dronom na grupu civila zapadno od Beit Lahije, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na medicinske izvore. Izraelska vojska je izjavila da je u dvama odvojenim incidentima "nekoliko terorista" prešlo žutu liniju iza koje su se izraelske trupe povukle u sklopu primirja koje je na snagu stupilo 10. listopada .

S obzirom na to da su predstavljali "neposrednu prijetnju", trupe su otvorile vatru i "eliminirale trojicu terorista", objavila je vojska na Telegramu. Informacije koje su iznijeli predstavnici obiju strana nisu se mogle odmah provjeriti iz neovisnih izvora.

Otkako je na snagu stupilo primirje u Pojasu Gaze se događaju ponovljeni izolirani incidenti sa smrtnim ishodima. Operacije se nastavljaju da bi se uklonila "svaka neposredna prijetnja", piše u objavi vojske na Telegramu.