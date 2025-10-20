Rat u Gazi uzrokovao je ogromne promjene na Bliskom istoku. To bi mogao biti samo početak

Rat u Gazi dramatično je promijenio Bliski istok – srušio je dugogodišnje pretpostavke, resetirao geopolitičke odnose i izazvao snažne reakcije javnosti. Mnogi stručnjaci vjeruju da bi trajan mir mogao imati jednako duboke posljedice, piše u analizi The Guardian

Međutim neki pozivaju na oprez. 'Prošlo je manje od deset dana, a već vidimo više kršenja primirja s obje strane. Trebat će vremena za bilo kakav pozitivan pomak', rekao je Mhaimar Abusada, profesor političkih znanosti iz Gaze, koji trenutno živi u Kairu. Trumpov plan i novi savezi Završetak rata već sada preoblikuje političku dinamiku u regiji. Trumpov novi plan od 20 točaka, koji slijedi neuspjeh ranijeg plana o Rivijeri Gaza, natjerao je regionalne sile na bližu suradnju. Uz američki pritisak na Izrael, Katar i Turska značajno su utjecali na Hamas, podsjeća novinar Jason Burke u analizi za The Guardian.

Katar je sada u američkoj milosti, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, kojeg je Trump na nedavnom summitu u Šarm el Šeiku nazvao 'tvrdim, ali prijateljskim', dobiva novu ulogu. To nije uvijek bio stav američkog predsjednika, a ne dijeli ga ni egipatski predsjednik Abdel Fatah al Sisi, suorganizator samita. No došlo je do pomaka pa Turska, Egipat i Jordan razmatraju slanje vojnika u međunarodne stabilizacijske snage za Gazu. Iako to otvara mogućnosti, donosi i značajne rizike – svi žele izbjeći nove sukobe.

Novi položaji Iraka i Irana Zanimljivo je to što je na mirovnom samitu u Egiptu bio i irački premijer Mohamed Šia al Sudani, a on se pred izbore pokušava približiti arapskim državama. Pozirao je s Trumpom te Tonyja Blaira – kojeg SAD želi postaviti na čelo Vijeća za mir za upravljanje Gazom – nazvao 'velikim prijateljem Iraka', iako je upravo najcrnja točka Blairova mandata kao britanskog premijera bio ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u rat u Iraku. Ovo je značajan signal udaljavanja Iraka od iranskog utjecaja.

Prema voditelju istraživanja u globalnoj savjetodavnoj tvrtki Horizon Engage i dugogodišnjem analitičaru za Irak Michaelu Knightsu, Bagdad sada 'klizi prema arapskoj orbiti', a čak razmatra sudjelovanje u stabilizacijskoj misiji u Gazi, što bi sigurno naljutilo Teheran. No ni Iran nije prošao bez posljedica tijekom dvije godine sukoba u Gazi jer je kratki rat s Izraelom brutalno jasno pokazao njegove vojne nedostatke. Njegov izuzetno skup nuklearni program nesumnjivo je oštećen, čak i ako ne znamo koliko. Ponovno su mu uvedene europske, britanske i američke sankcije, a njegova mreža savezničkih skupina – uključujući Hezbolah, sirijski režim i Hamas – oslabljena je ili razbijena.

Svjetski čelnici na mirovnom samitu u Egiptu Izvor: EPA / Autor: MICHAEL KAPPELER / POOL







Svjetski čelnici na mirovnom samitu u Egiptu Izvor: EPA / Autor: MICHAEL KAPPELER / POOL