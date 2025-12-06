Turski ministar vjeruje da će SAD ubrzo ukinuti sankcije Ankari

Turska je taj potez smatrala nepravednim te izražavala nadu da će nadići taj spor sa SAD-om tijekom drugog mandata Donalda Trumpa.

CAATSA (Counter America’s Adversaries Through Sanctionas Act/Suzbijanje američkih protivnika putem Zakona o sankcijama) nameće gospodarske sankcije protiv svakog entiteta ili zemlje koja sklapa ugovore o naoružanju s ruskim tvrtkama, odnosno uključi u trgovinu sa zemljom, tvrtkama ili institucijama koje se nalaze na američkoj "crnoj listi". U razgovoru za Reuters na marginama Doha Foruma Fidan je kazao i da je američki plan od 28 točaka za kraj rata u Ukrajini, kritiziran od Kijeva i europskih država, samo „početna točka” koja evoluira u novi format.

Turski šef diplomacije vjeruje da su američki dužnosnici „na pravom putu” po pitanju strategija posredovanja te se nada da strane neće napustiti pregovarački stol. Fidan je ponovio spremnost Turske da bude domaćin novih razgovora između zaraćenih strana, prenosi Reuters.