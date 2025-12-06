VIDEO Upali u londonski Tower i snimali se kako uništavaju vitrinu s državnom krunom

Četiri su prosvjednika uhićena u Londonu nakon što su oštetili vitrinu u kojoj se čuva važan kraljevski dragulj, što pokazuje snimka incidenta, javlja Sky News. Pritom su se direktno obratili kameri
Dio londonskog Towera zatvoren je nakon što su prosvjednici uništili vitrinu u kojoj se čuva Carska državna kruna (eng Imperial State Crown), a koja se smatra jednim od najvrjednijih britanskih kraljevskih dragulja. Četiri su prosvjednika uhićena nakon što su na vitrinu silinom bacili hranu, što pokazuje dostupna snimka incidenta, javlja Sky News.
Osobe su privedene, a za uništenje vitrine, kako tvrde, odgovorna je grupa Take Power Back, koja sebe opisuje novim pokretom nenasilnog građanskog otpora. U videozapisu čak pozivaju sve da im se pridruže dok se direktno obraćaju kameri.
Dok traje, Kuća dragulja ostaje zatvorena.
Kako podsjeća isti izvor, kruna sadrži 2.868 dijamanata, 269 bisera, 17 safira i 11 smaragda, a čine je baršunasta kapa i rub od hermelinskog krzna. Izvorno je napravljena za kralja Georgea VI 1937. godine, ali se i dalje koristi u važnim kraljevskim ceremonijama, uključujući godišnje otvaranje Parlamenta.