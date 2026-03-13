Iran provocira Trumpa: Objavili crtić, spominje se napad na iransku školu, ali i Epsteinovi dosjei

Iransko veleposlanstvo u Haagu objavilo je u četvrtak na društvenim mrežama video napravljen uz pomoć umjetne inteligencije u animacijskom stilu nalik filmu ‘Inside Out’.

U videu animirani Trump održava konferenciju za novinare i tvrdi: ‘Nemamo nikakav problem s civilima’. Na to novinarka postavlja pitanje: ‘Zašto ste napali školu u Minabu?’. Scena se zatim premješta u unutrašnjost Trumpovog uma, gdje su prikazani groteskni likovi koji simboliziraju pohlepu, prijevaru i zlobu. Oni stoje oko kontrolne ploče označene kao ‘Trump HQ’. Likovi počinju skandirati ‘Laži, laži, laži’, a zatim pritišću tipku s natpisom ‘lie’. Uz nju se nalazi kugla sjećanja označena riječju ‘Epstein’, što je referenca na slučaj osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Nakon toga se animirani Trump vraća za govornicu i mijenja temu, tvrdeći: ‘Nismo pogodili školu u Minabu’ te dodaje: ‘Amerika uopće nema projektile Tomahawk’.

U završnom dijelu videa Trumpov lik govori: ‘Duboko nam je stalo do iranskog naroda’, dok u pozadini svira prijeteća glazba. Video završava crnim ekranom i porukom ‘Inside Out – Epstein’s Client’.

Prema preliminarnim nalazima američke vojne istrage i analizama više medija, škola je vjerojatno pogođena američkim projektilom Tomahawk zbog pogreške u ciljanju i zastarjelih obavještajnih podataka, iako istraga još nije formalno zaključena. U napadu 28. veljače na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u gradu Minab, poginulo je najmanje oko 175 ljudi, većinom djece.