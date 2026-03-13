društvene mreže

Iran provocira Trumpa: Objavili crtić, spominje se napad na iransku školu, ali i Epsteinovi dosjei

M. Šu.

13.03.2026 u 09:05

Iranski crtić o Trumpu
Iranski crtić o Trumpu Izvor: Screenshot / Autor: Iransko veleposlanstvo u Hagu/X
Bionic
Reading

Nakon niza bizarnih namontiranih videa koje je o ratu u Iranu i uspjesima američkih snaga objavila Bijela kuća, videom je odgovorio i Iran

Iransko veleposlanstvo u Haagu objavilo je u četvrtak na društvenim mrežama video napravljen uz pomoć umjetne inteligencije u animacijskom stilu nalik filmu ‘Inside Out’.

vezane vijesti

U videu animirani Trump održava konferenciju za novinare i tvrdi: ‘Nemamo nikakav problem s civilima’. Na to novinarka postavlja pitanje: ‘Zašto ste napali školu u Minabu?’. Scena se zatim premješta u unutrašnjost Trumpovog uma, gdje su prikazani groteskni likovi koji simboliziraju pohlepu, prijevaru i zlobu. Oni stoje oko kontrolne ploče označene kao ‘Trump HQ’. Likovi počinju skandirati ‘Laži, laži, laži’, a zatim pritišću tipku s natpisom ‘lie’. Uz nju se nalazi kugla sjećanja označena riječju ‘Epstein’, što je referenca na slučaj osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Nakon toga se animirani Trump vraća za govornicu i mijenja temu, tvrdeći: ‘Nismo pogodili školu u Minabu’ te dodaje: ‘Amerika uopće nema projektile Tomahawk’.

U završnom dijelu videa Trumpov lik govori: ‘Duboko nam je stalo do iranskog naroda’, dok u pozadini svira prijeteća glazba. Video završava crnim ekranom i porukom ‘Inside Out – Epstein’s Client’.

Prema preliminarnim nalazima američke vojne istrage i analizama više medija, škola je vjerojatno pogođena američkim projektilom Tomahawk zbog pogreške u ciljanju i zastarjelih obavještajnih podataka, iako istraga još nije formalno zaključena. s napadom 28. veljače na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u gradu Minab, u kojem je poginulo najmanje oko 175 ljudi, većinom djece. U napadu 28. veljače na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh u gradu Minab, poginulo je najmanje oko 175 ljudi, većinom djece.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MINISTAR FINANCIJA:

MINISTAR FINANCIJA:

'Američka mornarica pratit će tankere kroz Hormuški tjesnac čim to bude izvedivo'
U NOVIM NAPADIMA

U NOVIM NAPADIMA

Trump: 'Mislim da je novi vrhovni vođa živ, ali ozlijeđen'
TVRDI UN

TVRDI UN

Represivni aparat u Venezueli i dalje aktivan nakon svrgavanja Madura

najpopularnije

Još vijesti