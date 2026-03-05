Trump: Padat će jedan po jedan, prvo iranski režim, pa Kuba

‘ Kuba će također pasti ’, poručio je.

Predsjednik SAD-a uvjeren je i da bi iranski režim mogao biti samo prvi koji će popustiti pod pritiskom njegove politike.

‘Ljudi vole ono što se događa’, rekao je Trump, uvjeren da vojna akcija uživa široku podršku.

Trump tvrdi da američki birači podržavaju vojnu kampanju protiv Irana , iako brojna javna istraživanja pokazuju podijeljena mišljenja.

Trump je u razgovoru s Politicom u četvrtak odbacio kritike na račun američkih vojnih operacija protiv Irana, ali i domaće političke napade zbog rasta troškova života u SAD-u. Usto je napao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i tehnološku tvrtku Anthropic .

Trump tvrdi da je Washington presjekao ključne izvore prihoda kubanskom režimu, osobito opskrbu naftom iz Venezuele.

‘Prekinuli smo svu naftu, sav novac, odnosno sve što je dolazilo iz Venezuele, što je bio njihov jedini izvor. I sada žele sklopiti dogovor’, rekao je.

Trump sugerira američku ulogu u krizi na Kubi

Na pitanje ima li SAD ulogu u slabljenju kubanske vlade, Trump je odgovorio prilično izravno.

‘Pa što vi mislite? Već 50 godina slušate o Kubi. To je za mene šlag na torti’, rekao je.

Dodao je da Washington održava kontakte s kubanskim komunističkim vodstvom dok se situacija na otoku pogoršava nakon uhićenja venezuelanskog čelnika Nicolása Madura.

‘Treba im pomoć. Razgovaramo s Kubom’, rekao je Trump.

Istaknuo je da je pogoršanje situacije na otoku dijelom posljedica američkog pritiska.

‘To je zbog moje intervencije. Očito, inače ne bi imali taj problem’, rekao je Trump, ponovivši da su SAD presjekle opskrbu energentima iz Venezuele.

Washington želi utjecati na izbor novog vođe Irana

Govoreći o ratu s Iranom, Trump je naznačio da bi SAD mogle imati ključnu ulogu u oblikovanju političkog poretka nakon sukoba.

Na pitanje koliki utjecaj očekuje u izboru budućeg iranskog vodstva, odgovorio je:

‘Imat ću velik utjecaj ili neće biti nikakvog sporazuma jer se ne želimo ponovno naći u istoj situaciji.’

Trump tvrdi da će Washington surađivati s iranskim političkim akterima kako bi osigurao izbor vodstva koje će obnoviti zemlju, ali bez razvoja nuklearnog oružja.

‘Radit ćemo s ljudima i režimom kako bismo osigurali da dođe netko tko može lijepo izgraditi Iran, ali bez nuklearnog oružja’, rekao je.

Komentirao je i mogućnost da novi vrhovni vođa postane sin ajatolaha Alija Hamneija.

‘Sada gledaju sina. Razlog zašto mu otac nije prepustio vlast je taj što kažu da je nesposoban’, rekao je Trump.

'Iran je vojno uništen'

Trump je uvjeren da američka vojna kampanja protiv Irana ide prema uspjehu.

‘Radimo vrlo precizno’, rekao je, dodajući da SAD raspolažu gotovo neograničenim zalihama oružja.

‘Imamo neograničene zalihe oružja. Tisuće i tisuće’, ustvrdio je.

Prema njegovim riječima, iranska vojska već je pretrpjela težak poraz.

‘Nemaju mornaricu. Nemaju zrakoplovstvo. Nemaju sustav za otkrivanje zrakoplova. Sve je uništeno. Radar im je uništen. Vojska im je desetkovana’, rekao je Trump.

‘Sve što imaju je hrabrost.’

Trump sve nestrpljiviji prema Zelenskom

Unatoč fokusu na Iran, Trump tvrdi da se nastavljaju pregovori o okončanju rata u Ukrajini. Međutim ponovno je izrazio nezadovoljstvo ukrajinskim predsjednikom.

‘Zelenski se mora pokrenuti i postići dogovor’, rekao je Trump.

S druge strane smatra da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman pregovarati.

‘Mislim da je Putin spreman na dogovor’, rekao je.

Trump nije želio detaljno objasniti što točno blokira mirovni sporazum, ali smatra da ukrajinski predsjednik ne pokazuje dovoljno spremnosti na pregovore.

‘Nezamislivo je da je on prepreka’, rekao je Trump, dodajući: ‘Nema karte. A sada ih ima još manje.’

Sukob s Anthropicom

Trump se osvrnuo i na spor između Pentagona i tehnološke tvrtke Anthropic oko pristupa umjetnoj inteligenciji.

Tvrtka je navodno odbila omogućiti američkoj vojsci neograničen pristup svojoj tehnologiji.

‘Otpustio sam Anthropic. U problemima su jer sam ih otpustio kao pse’, rekao je Trump.

Istodobno je snažno podržao ministra obrane Petea Hegsetha.

‘Vidite kako dobro Pete radi i kako dobro radi vojska. Imamo nevjerojatnu vojsku’, rekao je.

Trump je dodao da je američku vojsku snažno ojačao tijekom prvog predsjedničkog mandata, a sada koristi tu snagu.

‘Izgradio sam vojsku u prvom mandatu, a sada je koristim u drugom’, zaključio je.