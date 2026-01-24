Trump opet prijeti: 'Kina će vas pojesti žive'

'Kina će Kanadu pojesti živu, potpuno je proždrijeti, što se odnosi i na uništavanje njihovih poduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života', napisao je Trump na mreži Truth Social.

'Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će biti pogođena carinom od 100 posto na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD', zaprijetio je Trump.