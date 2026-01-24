kanadi carine

Trump opet prijeti: 'Kina će vas pojesti žive'

Bi. S. / Hina

24.01.2026 u 16:15

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da će Kanadi uvesti carine od 100 posto ako sklopi trgovinski sporazum s Kinom te je upozorio kanadskog premijera Marka Carneyja da bi takav dogovor ugrozio njegovu zemlju.

'Kina će Kanadu pojesti živu, potpuno je proždrijeti, što se odnosi i na uništavanje njihovih poduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života', napisao je Trump na mreži Truth Social.

'Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će biti pogođena carinom od 100 posto na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD', zaprijetio je Trump.

vezane vijesti

Carney je tijekom nedavnog posjeta Kini nazvao tu azijsku velesilu 'pouzdanim i predvidljivim partnerom', a u Davosu je potaknuo europske čelnike da traže ulaganja iz drugog po veličini svjetskog gospodarstva.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Trump je sugerirao da će Kina pokušati iskoristiti Kanadu za izbjegavanje američkih carina. 'Ako Carney misli da će Kanadu pretvoriti u 'istovarnu luku' preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Države, grdno se vara'.

Napetosti između SAD-a i njegovog sjevernog susjeda porasle su posljednjih dana.

Trump je u četvrtak povukao poziv Kanadi da se pridruži njegovoj inicijativi Odbora za mir usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba. Taj je preokret uslijedio nakon Carneyjeva govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je otvoreno osudio moćne nacije koje koriste gospodarsku integraciju kao oružje, a carine kao polugu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kanadi carine

kanadi carine

Trump opet prijeti: 'Kina će vas pojesti žive'
NESAVJESNO TROŠENJE

NESAVJESNO TROŠENJE

Nastavlja se prepucavanje u Vukovaru: 'Riječ je o gospodi koja je financijski dotukla grad'
UZ JAMČEVINU

UZ JAMČEVINU

Vlasnik izgorenog švicarskog bara na slobodi, Italija reagirala: 'Tražimo istinu i pravdu'

najpopularnije

Još vijesti