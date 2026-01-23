Zaokret u Bijeloj kući, Trump i Vance prvi put priznali: ICE je radio pogreške

Nakon dugog razdoblja bezuvjetne obrane američke imigracijske policije ICE, Bijela kuća počinje mijenjati ton. Predsjednik SAD-a Donald Trump i potpredsjednik J.D. Vance posljednjih dana prvi put javno priznaju da su se u radu agenata događale, i da će se događati, pogreške

Do zaokreta dolazi u trenutku u kojem ankete pokazuju snažan pad potpore javnosti agresivnim imigracijskim akcijama, osobito nakon smrtonosnog incidenta u Minneapolisu, u kojem je agent ICE-a ubio 37-godišnju Renee Nicole Good u njezinu automobilu. Još u utorak zapovjednik američke granične policije Greg Bovino bio je potpuno kategoričan govoreći o operacijama ICE-a koje vodi u Minneapolisu, piše CNN. 'Sve što svakodnevno radimo je zakonito, etično i moralno te utemeljeno na pravu', rekao je Bovino.

No retorika samog vrha administracije više ne zvuči tako sigurno. Nakon što je agent ICE-a prije dva tjedna ubio Good, Trumpova administracija isprva je zauzela tvrdu, nimalo pokajničku poziciju. Predsjednik je tada bez dokaza tvrdio da je Good pokušala pregaziti agenta, a ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem njezine je postupke nazvala 'domaćim terorizmom'. Dva tjedna kasnije ton se osjetno promijenio Trump je u utorak, tijekom dugog obraćanja u Bijeloj kući, sam otvorio temu pogrešaka ICE-a. 'Znate, ponekad će se dogoditi pogreške', rekao je predsjednik. 'ICE će nekad biti pregrub prema nekome ili će pogriješiti. Oni se bave teškim ljudima. Takve se stvari mogu dogoditi. Strašno nam je zbog toga.' Iako izravno nije rekao da je ubojstvo Good bila 'pogreška', Trump je slučaj opisao kao 'užasan' i pritom spomenuo njezina oca, poznatog Trumpova pristašu. Bio je to znatno blaži pristup nego neposredno nakon incidenta. Još dalje otišao je potpredsjednik Vance. Tijekom posjeta Ohiju i Minnesoti priznao je da su se u radu ICE-a događale pogreške te čak najavio mogućnost disciplinskih mjera protiv agenata – ako se pokažu 'opravdanima'.