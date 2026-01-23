Zaokret u Bijeloj kući, Trump i Vance prvi put priznali: ICE je radio pogreške

Nakon dugog razdoblja bezuvjetne obrane američke imigracijske policije ICE, Bijela kuća počinje mijenjati ton. Predsjednik SAD-a Donald Trump i potpredsjednik J.D. Vance posljednjih dana prvi put javno priznaju da su se u radu agenata događale, i da će se događati, pogreške
Do zaokreta dolazi u trenutku u kojem ankete pokazuju snažan pad potpore javnosti agresivnim imigracijskim akcijama, osobito nakon smrtonosnog incidenta u Minneapolisu, u kojem je agent ICE-a ubio 37-godišnju Renee Nicole Good u njezinu automobilu.
Još u utorak zapovjednik američke granične policije Greg Bovino bio je potpuno kategoričan govoreći o operacijama ICE-a koje vodi u Minneapolisu, piše CNN.
'Sve što svakodnevno radimo je zakonito, etično i moralno te utemeljeno na pravu', rekao je Bovino.
No retorika samog vrha administracije više ne zvuči tako sigurno. Nakon što je agent ICE-a prije dva tjedna ubio Good, Trumpova administracija isprva je zauzela tvrdu, nimalo pokajničku poziciju. Predsjednik je tada bez dokaza tvrdio da je Good pokušala pregaziti agenta, a ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem njezine je postupke nazvala 'domaćim terorizmom'.
Dva tjedna kasnije ton se osjetno promijenio
Trump je u utorak, tijekom dugog obraćanja u Bijeloj kući, sam otvorio temu pogrešaka ICE-a.
'Znate, ponekad će se dogoditi pogreške', rekao je predsjednik. 'ICE će nekad biti pregrub prema nekome ili će pogriješiti. Oni se bave teškim ljudima. Takve se stvari mogu dogoditi. Strašno nam je zbog toga.'
Iako izravno nije rekao da je ubojstvo Good bila 'pogreška', Trump je slučaj opisao kao 'užasan' i pritom spomenuo njezina oca, poznatog Trumpova pristašu. Bio je to znatno blaži pristup nego neposredno nakon incidenta.
Još dalje otišao je potpredsjednik Vance. Tijekom posjeta Ohiju i Minnesoti priznao je da su se u radu ICE-a događale pogreške te čak najavio mogućnost disciplinskih mjera protiv agenata – ako se pokažu 'opravdanima'.
'Naravno da je bilo pogrešaka jer ih uvijek ima u radu policije', rekao je Vance, dodajući da su agenti djelovali u uvjetima 'kaosa', za koji je djelomično optužio lokalne vlasti u Minneapolisu zbog nedostatka suradnje.
U intervjuu za Washington Examiner Vance je pojasnio da administracija razmatra sankcioniranje agenata koji su neprimjereno postupali.
'Možete priznati da se pogreške događaju, a istovremeno reći da 99 posto naših agenata radi ispravno', rekao je. 'Ako smatramo da su disciplinske mjere opravdane, naravno da ćemo ih poduzeti.'
Ipak, ostaje nejasno koliko je visoko postavljen prag za takve mjere. Dosadašnje ponašanje administracije sugerira da će biti vrlo restriktivan. Istraga protiv agenta koji je ubio Good bila je kratka i ograničena, iako velika većina Amerikanaca smatra da pucnjava nije bila opravdana. Istodobno, američko Ministarstvo pravosuđa intenzivnije je istraživalo samu Good i njezinu udovicu, zbog čega je više saveznih tužitelja dalo ostavke.
Vance je u četvrtak tvrdio da je 'istraga u tijeku', ali nije precizirao na što se to točno odnosi.
Bez obzira na to, njegova retorička promjena je značajna. Prije samo nekoliko tjedana Vance je tvrdio da savezne policijske agencije poput ICE-a imaju 'apsolutni imunitet', što pravno nije točno. Sada govori o mogućim sankcijama, barem na razini riječi.
Većina građana na strani žrtve
Zaokret dolazi u trenutku u kojem su politički pokazatelji izrazito loši za administraciju. Prema anketi New York Timesa i Siena Collegea, 61 posto registriranih birača smatra da su taktike ICE-a 'otišle predaleko'. Isti postotak zabilježen je i u nedavnoj anketi CBS Newsa i YouGova, pri čemu se broj nezadovoljnih postupno povećavao posljednjih mjeseci.
Otprilike sedam od deset neovisnih birača, ali i oko petine republikanskih glasača, dijeli to mišljenje, uz gotovo jednoglasno protivljenje među demokratima.
Unatoč promjeni retorike, konkretni potezi zasad izostaju. Administracija i dalje brani praksu ulaska u domove bez sudskog naloga, oslanjajući se na administrativne naloge, za što brojni pravnici tvrde da je nezakonito. Vance je tu praksu nedavno opravdao kao zakonitu 'prema njihovu najboljem tumačenju prava'.