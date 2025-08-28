Trump odrezao Indiji još 25 posto carina zbog kupovine ruske nafte: Ukupno dosežu 50 posto

Carina od 25 posto kao kazna Indiji zbog kupovine ruske nafte dodana je prethodnoj Trumpovoj carini od 25 posto na mnoge uvozne proizvode iz te južnoazijske nacije. Ukupne carine dosežu i do 50 posto za širok spektar robe, poput odjeće, dragulja i nakita, obuće, sportske opreme, namještaja i kemikalija. Ta je stopa među najvišima koje je nametnuo SAD i otprilike je na razini onih nametnutih Brazilu i Kini.

Nove carine prijete tisućama malih izvoznika i radnim mjestima u Indiji te se očekuje da će naštetiti napretku tog najbrže rastućeg velikog gospodarstva na svijetu.

Pet rundi razgovora nije uspjelo rezultirati trgovinskim sporazumom kojim bi se američke carinske stope smanjile na oko 15 posto, poput sporazuma koje su dogovorili Japan, Južna Koreja i Europska unija. Dužnosnici obiju strana kažu da su razgovori bili obilježeni pogrešnim procjenama i propuštenim signalima.

Izvor iz indijske vlade rekao je da se New Delhi nada da će SAD preispitati dodatnih 25% carine, dodajući da vlada planira korake kako bi ublažila njezin utjecaj.

Trgovinski savjetnik Bijele kuće Peter Navarro rekao je da Indija jednostavno mora prestati kupovati rusku naftu kako bi smanjila američke uvozne poreze.

"Stvarno je lako, Indija sutra može dobiti 25 posto manje stope carina ako prestane kupovati rusku naftu i pomagati u snabdijevanju (ruskog) ratnog stroja", rekao je Navarro za Bloomberg Television.