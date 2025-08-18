Trump obećao da će ukinuti glasanje poštom na međuizborima 2026.

Federalni izbori provode se na razini saveznih država i nejasno je ima li predsjednik ustavne ovlasti da provede takvu mjeru. Neke države mogle bi osporiti uredbu.

Demokratski glasači tradicionalno više koriste glasanje poštom od republikanskih.

Izbori 3. studenoga 2026. bit će prvi nacionalni referendum o Trumpovim unutarnjim i vanjskim politikama otkad je došao na vlast u siječnju. Demokrati će nastojati umanjiti dominaciju republikanaca u Zastupničkom domu i u Senatu kako bi blokirali Trumpove unutarnje politike.

"Predvodit ću pokret da se riješimo glasanja poštom, kao i, kad smo već kod toga, vrlo nepreciznih, vrlo skupih i ozbiljno kontroverznih glasačkih strojeva", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži.