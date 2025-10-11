Trump obavio sistematski pregled, liječnik otkrio zanimljiv podatak

Američki predsjednik Donald Trump je, prema redovitom sistematskom pregledu, u "iznimnom zdravstvenom stanju", rekao je liječnik američkog predsjednika u nalazu koji je u petak objavila Bijela kuća, pri čemu je njegova "srčana dob" 14 godina manja od "kronološke dobi".

Trump (79) je do sada najstarija osoba koja je preuzela dužnost američkog predsjednika, kad se vratio u siječnju u Bijelu kuću, a druga je najstarija osoba koja je ikada služila kao predsjednik zemlje. Republikanski predsjednik održava dinamičan raspored i sklon je konzumaciji crvenog mesa. U nedjelju planira putovati na Bliski istok nakon što je posredovao u sporazumu o prekidu vatre u Gazi. "Trump je i dalje iznimnog zdravlja, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse", napisao je Trumpov liječnik Sean Barbabella u nalazu dostavljenom glasnogovornici Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je podvrgnut preventivnim zdravstvenim pretregama i cijepljenju, uključujući godišnje docjepljivanje protiv gripe i docjepljivanja protiv covida-19, u okviru priprema za nadolazeća međunarodna putovanja. Njegova srčana dob utvrđena putem EKG-a je otprilike 14 godina manja od njegove kronološke dobi", pisalo je u nalazu koji ima samo nekoliko odlomaka.

Melania Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL







Melania Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL

Trumpovo zdravlje je u središtu pozornosti već godinu dana nakon što je predsjednik Joe Biden odustao od kandidature za reizbor 2024. usred pitanja o njegovim mentalnim sposobnostima za tu dužnost. Trump se u odnosu na Bidena tijekom kampanje nudio biračima kao mlađi i u boljoj formi. U dopisu koji je Bijela kuća objavila nakon pregleda u travnju navodilo se da je Trump visok 190 cm i težak 102 kg te da ima dobro kontroliran visoki kolesterol. U njemu se pohvalila i Trumpova otpornost i njegovo igranje golfa. U srpnju je Bijela kuća potvrdila da Trumpu otiču potkoljenice i da ima modrice na desnoj ruci, nakon što su fotografije prikazale predsjednika s otečenim gležnjevima i šminkom koja prekriva zahvaćeni dio ruke.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







+8 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL