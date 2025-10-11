Novom starom premijeru Francuske započeo mandat, pred njim su teške odluke

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je ponovno imenovao svog saveznika premijerom kasno u petak, svega nekoliko dana nakon što je Lecornu podnio ostavku rekavši da ne postoji način da se formira vlada koja će u duboko podijeljenom parlamentu moći progurati smanjen proračun za 2026.

Lecornu je na dužnosti bio svega 27 dana, što ga čini premijerom s najkraćim stažom u suvremenoj francuskoj povijesti, no nije zajamčeno da će ovaj put izdržati išta duže.

Macronova odluka da ga ponovo imenuje razljutila je neke od njegovih najžešćih protivnika, koji tvrde da je jedini izlaz iz najgore političke krize u Francuskoj u posljednjih nekoliko desetljeća to da predsjednik raspiše prijevremene parlamentarne izbore ili da odstupi. Krajnje lijeve i krajnje desne stranke su rekle da će glasati protiv njega, zbog čega će ovisiti o podršci socijalista, čiji čelnici dosad nisu objavili svoje planove.

Pred Lecornuom je težak zadatak. Do ponedjeljka mora predstaviti nacrt proračuna, najprije kabinetu, a potom istog dana i parlamentu. To znači da će dotad morati imenovati barem ministre odgovorne za financije, proračun i socijalne politike.