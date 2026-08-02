opasni uvijeti

Požar prijeti amerčkom gradu Spokaneu: Tisuće evakuirane, proglašeno izvanredno stanje

M.Či./Hina

02.08.2026 u 12:22

Šumski požar
Šumski požar Izvor: EPA / Autor: GAUTHIER BEDRIGNANS
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Tisuće ljudi su evakuirane u Spokaneu u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Washington dok se gradu u subotu približavao požar, zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje, javlja francuska agencija AFP.

Preko 80.900 hektara je gorjelo u 12 većih požara diljem države Washington usred četvrte uzastopne sušne godine u državi, što predstavlja rekord, prema uredu guvernera Boba Fergusona.

"Povijesna suša i jaki vjetrovi stvaraju opasne uvjete diljem države", kazao je guverner, dodajući da izvanredno stanje zabranjuje paljenje vatre na otvorenom do 30. rujna.

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"Ova godina je već jedna od najgorih zabilježenih kada je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz", rekao je državni povjerenik za prirodne resurse Dave Upthegrove.

Požar koji se brzo širi je u subotu poslijepodne prešao rijeku Spokane te ušao u gradu, objavile su novine Spokesman-Review u subotu.

Izdano je najviše upozorenje za evakuaciju u velikim dijelovima sjevernog Spokanea te se odnosi na tisuće ljudi u okolici grada, prema karti koju je objavila vlada.

Uspostavljeno je sklonište za evakuirane osobe, piše AFP.

Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se suočila s vlastitom sezonom požara u srpnju koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao "jednu od najintenzivniji u povijesti", pri čemu je izgorjelo tri milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije.

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