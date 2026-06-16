Iranski predsjednik: Mirovni sporazum je prilika koju ne smijemo propustiti

"Ne bismo smjeli dopustiti da nam ova prilika, koja bi mogla izvući zemlju iz trenutačne situacije, promakne. Možda se neće ponovno ukazati", rekao je Pezeškian, prema novinskoj agenciji ISNA.

Pezeškian se dosljedno zalagao za diplomatska rješenja i podržao je pregovarački tim koji predvode glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči.