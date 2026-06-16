zalagao se za diplomatsko rješenje

Iranski predsjednik: Mirovni sporazum je prilika koju ne smijemo propustiti

M.Či./Hina

16.06.2026 u 23:06

Masud Pezeškian
Masud Pezeškian Izvor: Profimedia / Autor: Iranian Presidency / Zuma Press
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Iranski predsjednik Masud Pezeškian opisao je okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama, koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj u petak, kao diplomatsku pobjedu za svoju zemlju

"Ne bismo smjeli dopustiti da nam ova prilika, koja bi mogla izvući zemlju iz trenutačne situacije, promakne. Možda se neće ponovno ukazati", rekao je Pezeškian, prema novinskoj agenciji ISNA.

Pezeškian se dosljedno zalagao za diplomatska rješenja i podržao je pregovarački tim koji predvode glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

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Iranski predsjednik je rekao da se nada da će okvirni sporazum riješiti mnoge probleme zemlje i uvesti je u novo poglavlje.

Iran je zbog međunarodnih sankcija godinama u teškoj ekonomskoj krizi, koja se dramatično pogoršala od početka rata krajem veljače i nakon primirja u travnju.

Sporazum sa SAD-om o nuklearnom programu mogao bi dovesti do ukidanja sankcija i, posljedično, do oporavka od teške ekonomske situacije u zemlji.

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