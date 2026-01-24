Pucnjava u Minneapolisu, agenti ustrijelili muškarca: 'Razgovarao sam s Bijelom kućom'

Muškarac kojeg su u subotu ustrijelili američki savezni agenti u Minneapolisu umro je, rekli su lokalni i savezni dužnosnici, što je druga fatalna pucnjava ovog mjeseca koja uključuje savezne agente koji sudjeluju u jačanju provedbe imigracijskih zakona u ovom američkom gradu
Neidentificirani muškarac bio je naoružan pištoljem i dvama spremnicima streljiva, priopćilo je ministarstvo domovinske sigurnosti.
U videu koji kruži na društvenim mrežama i kojeg su objavile kabelske vijesti, mogli su se vidjeti zamaskirani ljudi u zaštitnoj opremi kako se hrvaju s muškarcem na snijegom prekrivenoj ulici, a potom su se mogli čuti hici iz vatrenog oružja. U videu, muškarac pada na tlo te se može čuti još nekoliko pucnjeva.
Guverner Minnesote Tim Walz pozvao je na trenutačni prestanak provođenja imigracijskih operacija Trumpove administracije u njegovoj saveznoj državi.
'Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne užasavajuće pucnjave saveznih agenata ovo jutro', napisao je Walz na X-u. 'Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povući tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah'.
Tina Smith, američka demokratska zastupnica iz Minnesote nazvala je ubojstvo "katastrofalnim."
Dužnosnici u Minneapolisu pozvali su na smirenost dok se incident istražuje. Video koji je snimljen na području incidenta pokazuje kako imigracijski agenti upotrebljavaju suzavac protiv rastuće gomile promatrača.
'Tražimo od javnosti da ostane mirna i da izbjegava neposredno područje pucnjave', objavio je grad Minneapolis.
Gradonačelnik Minneapolisa poručio je američkom predsjedniku Trumpu da odmah poduzme korake i povuče savezne agente s ulica.
Šef policije Minneapolisa priopćio je u međuvremenu da je ubijeni prosvjednik bio 37-ogodišnji građanin toga grada i američki državljanin. Također je istaknuo da je žrtva bila zakoniti vlasnik oružja i imala dozvolu za njegovo nošenje.
Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da se pojedinac s pištoljem približio njihovoj graničnoj patroli dok su savezni agenti privodili ilegalnog doseljenika. Mjere za kontrolu izgreda poduzete su nakon što je oko 200 izgrednika počelo ometati agente u provođenju zakona, dodaje ministarstvo.
Prethodno ubojstvo 37-godišnje žene u Minnesoti, također američke državljanke, koje je 7. siječnja počinio agent imigracije službe (ICE) uznemirio je grad Minneapolis i veći dio SAD-a s potencijalom da preraste u još jedno žarište sukoba u polariziranoj zemlji.
Operacija u Minnesoti u kojoj su sudjelovali službenici ICE-a dio je nacionalne akcije predsjednika Donalda Trumpa protiv migranata.