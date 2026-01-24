Pucnjava u Minneapolisu, agenti ustrijelili muškarca: 'Razgovarao sam s Bijelom kućom'

Neidentificirani muškarac bio je naoružan pištoljem i dvama spremnicima streljiva, priopćilo je ministarstvo domovinske sigurnosti.

U videu koji kruži na društvenim mrežama i kojeg su objavile kabelske vijesti, mogli su se vidjeti zamaskirani ljudi u zaštitnoj opremi kako se hrvaju s muškarcem n a snijegom prekrivenoj ulici, a potom su se mogli čuti hici iz vatrenog oružja. U videu, muškarac pada na tlo te se može čuti još nekoliko pucnjeva.

Guverner Minnesote Tim Walz pozvao je na trenutačni prestanak provođenja imigracijskih operacija Trumpove administracije u njegovoj saveznoj državi.

'Upravo sam razgovarao s Bijelom kućom nakon još jedne užasavajuće pucnjave saveznih agenata ovo jutro', napisao je Walz na X-u. 'Ovo je mučno. Predsjednik mora okončati ovu operaciju. Povući tisuće nasilnih, neobučenih policajaca iz Minnesote. Odmah'.

Tina Smith, američka demokratska zastupnica iz Minnesote nazvala je ubojstvo "katastrofalnim."

Dužnosnici u Minneapolisu pozvali su na smirenost dok se incident istražuje. Video koji je snimljen na području incidenta pokazuje kako imigracijski agenti upotrebljavaju suzavac protiv rastuće gomile promatrača.

'Tražimo od javnosti da ostane mirna i da izbjegava neposredno područje pucnjave', objavio je grad Minneapolis.

Gradonačelnik Minneapolisa poručio je američkom predsjedniku Trumpu da odmah poduzme korake i povuče savezne agente s ulica.