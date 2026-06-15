Trump otkrio da ima novi fokus: 'Nakon Irana, želi okončati još dva velika sukoba'

Osiguravši sporazum s Iranom, Trump je rekao da će svoju pozornost usmjeriti na pokušaj postizanja mira između Ukrajine i Rusije, istovremeno nastojeći okončati borbe u Libanonu.

Razgovori s Volodimirom i Vladimirom

"Jučer smo imali vrlo dobar razgovor s predsjednikom (Volodimirom) Zelenskijem i s predsjednikom (Vladimirom) Putinom i mislim da na tom polju možda možemo nešto učiniti. Stvarno to mislim. Mislim da su obojica otvoreni za to", rekao je.

Trump bi na samitu u odmaralištu Evian-les-Bains trebao prisustvovati radnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Zelenskijem, čija se pozicija poboljšala otkako mu je Trump prošle godine u Ovalnom uredu odbrusio da "nema karte." Naime, rusko se napredovanje u Ukrajini usporilo, a Ukrajina traži više vojnog financiranja od svojih saveznika nakon niza napada na Kijev.