Migrantska kriza izazvala političku buru: Italija traži suspenziju Španjolske iz Schengena

Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.

"Podržavam zatvaranje šengenskog prostora sa Španjolskom", napisao je Tajani na X-u, osuđujući "neregularnu i nekontroliranu imigraciju".

Devet migranata pritom je poginulo, a španjolske vojne snage šalju 60 ljudi kao pojačanje policiji.

Državna televizija TVE izvijestila je da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.

Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.