Golemi požar u Suffolku: Već je progutao 150 hektara vrištine i zaprijetio nuklearki

Više od 100 vatrogasaca bori se sa velikim požarom koji posljednja 24 sata bijesni na obali Suffolka, samo šest kilometara od nuklearne elektrane Sizewell B
Požar je već zahvatio više od 150 hektara vrištine, a promjenjivi uvjeti vjetra dodatno otežavaju njegovo gašenje i predviđanje o smjeru kojim bi se mogao širiti. Vatrogasna služba objavila je da će gašenje potrajati još barem 48 sati.
To je posebno zabrinjavajuće jer se požar sve više zabrinjava nuklearnoj elektrani Sizewell B. Glasnogovornik nuklearne elektrane istaknuo je da prate 'dinamičnu situaciju', ali i da on trenutno ne utječe na njen rad, prenosi BBC.
Požar zbog kojeg su već morali evakuirati kuće i kamp u blizini, već je proglašen 'velikim incidentom' zbog veličine i složenosti požara.
Glavni vatrogasni časnik Suffolka, Jon Lacey istaknuo je kako je u gašenje uključeno 120 vatrogasaca, ali težak teren i ograničeni pristupni putevi otežavaju pristup nekim područjima u kojima požar bijesni.
U gašenju pomažu vatrogasne jedinice iz obližnjih gradova, ali i iz Londona. Dodatno su zatraženi specijalizirani uređaji za gašenje šumskih požara, ne bi li se požar stavio pod kontrolu.
Predsjednik Nacionalnog vijeća vatrogasnih zapovjednika, Phillip Garrigan u razgovoru za Sky News, upozorio je da će se britanski građani morati naviknuti na porast broja šumskih požara u sljedećim godinama.
'Mislim da je to novo normalno', rekao je Garrigan i dodao kako požari postaju sve intenzivniji i traju sve dulje. Istaknuo je i da su vatrogasci, u ovom trenutku, na prvoj liniji klimatskih promjena.