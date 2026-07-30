Golemi požar u Suffolku: Već je progutao 150 hektara vrištine i zaprijetio nuklearki

To je posebno zabrinjavajuće jer se požar sve više zabrinjava nuklearnoj elektrani Sizewell B. Glasnogovornik nuklearne elektrane istaknuo je da prate 'dinamičnu situaciju', ali i da on trenutno ne utječe na njen rad, prenosi BBC .

Požar je već zahvatio više od 150 hektara vrištine, a promjenjivi uvjeti vjetra dodatno otežavaju njegovo gašenje i predviđanje o smjeru kojim bi se mogao širiti. Vatrogasna služba objavila je da će gašenje potrajati još barem 48 sati.

Požar zbog kojeg su već morali evakuirati kuće i kamp u blizini, već je proglašen 'velikim incidentom' zbog veličine i složenosti požara.

Glavni vatrogasni časnik Suffolka, Jon Lacey istaknuo je kako je u gašenje uključeno 120 vatrogasaca, ali težak teren i ograničeni pristupni putevi otežavaju pristup nekim područjima u kojima požar bijesni.

U gašenju pomažu vatrogasne jedinice iz obližnjih gradova, ali i iz Londona. Dodatno su zatraženi specijalizirani uređaji za gašenje šumskih požara, ne bi li se požar stavio pod kontrolu.

Predsjednik Nacionalnog vijeća vatrogasnih zapovjednika, Phillip Garrigan u razgovoru za Sky News, upozorio je da će se britanski građani morati naviknuti na porast broja šumskih požara u sljedećim godinama.

'Mislim da je to novo normalno', rekao je Garrigan i dodao kako požari postaju sve intenzivniji i traju sve dulje. Istaknuo je i da su vatrogasci, u ovom trenutku, na prvoj liniji klimatskih promjena.