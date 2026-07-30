VIDEO Kina raspoređuje hipersonične 'ubojice brodova' ondje gdje ih nitko nije očekivao

Na snimci se vidi kako se projektil izbacuje iz prednje ćelije sustava za okomito lansiranje, nakon čega se uključuje raketni motor na kruto gorivo i raketa velikom brzinom nastavlja let. Video ne prikazuje pogodak cilja pa nije moguće utvrditi radi li se o operativnom raspoređivanju ili još jednom testiranju sustava.

Na novoj videosnimci iz Kine vidi se lansiranje projektila s razarača klase Tip 052D , što upućuje na to da Peking više ne planira ograničiti ovo moćno oružje samo n a svoje najveće ratne brodove.

No nova snimka sugerira da bi se projektil mogao rasporediti i na brojne razarače klase Tip 052D . To bi predstavljalo značajno povećanje broja platformi sposobnih za izvođenje dalekometnih hipersoničnih udara.

Kako piše specijalizirani portal The War Zone , YJ-20 se dosad povezivao prvenstveno s kineskim razaračima klase Tip 055, najvećim i najmoćnijim površinskim borbenim brodovima kineske mornarice.

The first footage of Chinese YJ-20 hypersonic anti-ship ballistic missile being launched from a Type 052D destroyer. The YJ-20 is estimated to fly at Mach 6+ with terminal speeds up to Mach 10 and a range of 1,000–1,500 km, designed to threaten large surface combatants like US… pic.twitter.com/NW7mbKd4Ow

Kineska ratna mornarica trenutačno raspolaže s oko 35 razarača klase Tip 052D, dok je u operativnoj uporabi deset razarača klase Tip 055. Istodobno se nastavlja proizvodnja obje klase brodova.

Razarači Tip 052D istisnine oko 7500 tona imaju ukupno 64 ćelije za okomito lansiranje projektila, po 32 na pramcu i krmi. Veći Tip 055 raspolaže sa 112 lansirnih ćelija.

Još nije poznato koliko projektila može nositi

Nije poznato može li se YJ-20 smjestiti u svaku lansirnu ćeliju na razaračima klase Tip 052D. Ti sustavi inače nose različite vrste projektila, uključujući protuzračne rakete HHQ-9, protubrodske krstareće projektile YJ-18, krstareće projektile CJ-10 za napade na kopnene ciljeve te protupodmorničke projektile CY-5.

Ranije je kineska vojska objavila službenu snimku završnog testiranja projektila lansiranog s razarača Wuxi klase Tip 055 krajem prošle godine. Najnoviji video sada otvara mogućnost da je YJ-20 spreman i za raspoređivanje na znatno brojnije razarače Tip 052D.

Hipersonično oružje za najvrjednije ciljeve

Prema dostupnim informacijama, kineski izvori YJ-20 opisuju kao aerobalistički projektil ili oružje s hipersoničnim kliznim tijelom koje raketni potisnik ubrzava u početnoj fazi leta.

Takva konstrukcija omogućuje kombinaciju vrlo velike brzine i sposobnosti manevriranja, što znatno otežava presretanje.

Procjenjuje se da tijekom leta postiže brzinu oko šest puta veću od brzine zvuka, dok u završnoj fazi napada može dosegnuti gotovo devet puta veću brzinu zvuka. Domet projektila procjenjuje se na više od 1000 kilometara.

Pretpostavlja se da tijekom leta koristi satelitsku navigaciju i ažuriranje podataka o cilju, dok u završnoj fazi prelazi na aktivno radarsko, infracrveno ili kombinirano navođenje.

Veća prijetnja protivničkim flotama

Među glavnim ciljevima YJ-20 nalaze se nosači zrakoplova, amfibijski jurišni brodovi, krstarice i drugi veliki ratni brodovi.

Ako Kina doista uvede ovaj projektil na desetke razarača klase Tip 052D, njezina će mornarica dobiti znatno veći broj platformi sposobnih za izvođenje hipersoničnih udara velikog dometa. Time bi se povećao broj mogućih mjesta lansiranja, a protivničkim mornaricama ostavilo znatno manje vremena za otkrivanje, procjenu i presretanje napada.