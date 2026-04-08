Trump je skuhao 'pakleni' plan: Ovako planira kazniti NATO

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra plan kojim bi se kaznile pojedine članice NATO-a za koje se procjenjuje da nisu pružile dovoljnu potporu SAD-u i Izraelu tijekom sukoba s Iranom, piše Wall Street Journal pozivajući se na izvore iz administracije
Prema pisanju Wall Street Journala, razmatra se premještanje američkih vojnika iz država članica koje se smatraju nedovoljno angažiranima u ratnim naporima, u zemlje koje su pružile veću potporu američkoj vojnoj operaciji.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o ranom prijedlogu koji je tek u fazi razrade i jedan je od nekoliko scenarija koje Bijela kuća razmatra kao odgovor na ponašanje saveznika tijekom sukoba.
Sjedinjene Američke Države trenutačno imaju oko 84.000 vojnika raspoređenih diljem Europe, a potencijalni dobitnici takvog preslagivanja, prema američkim dužnosnicima, mogli bi biti Poljska, Rumunjska, Litva i Grčka.
Takav potez mogao bi značajno utjecati na raspored američkih snaga unutar NATO-a i dodatno opteretiti odnose među saveznicima.
Prema istom tekstu, plan ne uključuje povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a, što je Trump ranije spominjao, budući da bi za takav potez bilo potrebno odobrenje Kongresa prema važećem zakonu.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ranije je izjavila da je 'žalosno što je NATO okrenuo leđa američkom narodu tijekom posljednjih šest tjedana', ističući da SAD financira obranu saveznika.
Trump je posljednjih tjedana više puta kritizirao NATO, nazivajući ga 'papirnatim tigrom' i dovodeći u pitanje njegovu učinkovitost u aktualnoj krizi.