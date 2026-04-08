Trump je skuhao 'pakleni' plan: Ovako planira kazniti NATO

Prema pisanju Wall Street Journala, razmatra se premještanje američkih vojnika iz država članica koje se smatraju nedovoljno angažiranima u ratnim naporima, u zemlje koje su pružile veću potporu američkoj vojnoj operaciji.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o ranom prijedlogu koji je tek u fazi razrade i jedan je od nekoliko scenarija koje Bijela kuća razmatra kao odgovor na ponašanje saveznika tijekom sukoba.

Sjedinjene Američke Države trenutačno imaju oko 84.000 vojnika raspoređenih diljem Europe, a potencijalni dobitnici takvog preslagivanja, prema američkim dužnosnicima, mogli bi biti Poljska, Rumunjska, Litva i Grčka.