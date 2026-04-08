Američki Senat glasat će o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti

Trumpova prijetnja da će "večeras umrijeti cijela jedna civilizacija" izazvala je globalnu zabrinutost i osudu demokrata, od kojih su deseci zatražili Trumpovu smjenu. Ženevske konvencije o humanitarnom ponašanju u ratu iz 1949. godine zabranjuju napade na lokacije koje se smatraju ključnima za civile.

Trump je pristao na prekid vatre u utorak, manje od dva sata prije isteka roka koji je postavio Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu.

"Kongres mora ponovno potvrditi svoj autoritet, osobito u ovom opasnom trenutku", rekao je Schumer na konferenciji za novinare u svom uredu u New Yorku.

Schumer je nazvao Trumpove izjave "neuračunljivima" i kritizirao rat jer nije uspio oslabiti iransku vladu niti ograničiti njezin nuklearni program, dok su cijene goriva u svijetu porasle. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski.

Bijela kuća tvrdi da su Trumpovi postupci zakoniti i unutar njegovih prava kao vrhovnog zapovjednika da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.

Demokrati u Senatu i Zastupničkom domu protekli su mjeseci pokušavali, ali i opetovano podbacili u donošenju rezolucija o ratnim ovlastima kojima bi prisilili Trumpa da dobije odobrenje zakonodavaca prije pokretanja vojnih operacija.

Trumpovi republikanci u Kongresu — koji drže tijesnu većinu u oba doma — gotovo su jednoglasno podržali njegovu politiku.

Iako američki Ustav nalaže da Kongres, a ne predsjednik, objavljuje rat, to se ograničenje ne odnosi na kratkoročne operacije ili situacije u kojima se zemlja suočava s neposrednom prijetnjom.

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu, zastupnik iz New Yorka Hakeem Jeffries, rekao je da bi taj dom također trebao glasati o rezoluciji za obuzdavanje rata protiv Irana.

"Potreban nam je trajni kraj bezobzirnog rata koji je Donald Trump sam izabrao", rekao je Jeffries za CNN.