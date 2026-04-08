Sanchez bijesan: 'Netanyahu pokazuje prezir prema životu'

08.04.2026 u 22:55

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez Izvor: Profimedia / Autor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia
Španjolski premijer Pedro Sánchez optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za 'prezir prema životu i međunarodnom pravu' nakon najnovijih napada na Libanon, u kojima su, prema dostupnim podacima, poginule stotine ljudi, a više od tisuću je ranjeno

'Netanyahu je upravo pokrenuo najžešći napad na Libanon od početka ofenzive. Njegov prezir prema životu i međunarodnom pravu je neprihvatljiv', napisao je Sánchez na društvenoj mreži X.

Poručio je da Libanon mora biti uključen u primirje te pozvao međunarodnu zajednicu na reakciju.

'Vrijeme je da govorimo jasno: Libanon mora biti dio primirja', naveo je.

Sánchez je također zatražio konkretne poteze Europske unije, uključujući suspenziju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela, koji je temelj gospodarskih i političkih odnosa dviju strana.

'Međunarodna zajednica mora osuditi ovo novo kršenje međunarodnog prava. Europska unija mora suspendirati sporazum s Izraelom. I ne smije biti nekažnjivosti za ove zločine', poručio je.

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Izraela iz 2000. godine predstavlja pravni okvir za politički dijalog i gospodarsku suradnju između dviju strana.

obraćanje glasnogovornice

primirje s iranom

poruka americi

