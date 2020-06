Trump je 2018. bio spreman napustiti NATO, razljutila ga Njemačka

Predsjednik SAD-a Donald Trump bio je 2018. spreman izaći iz NATO-a, tvrdi Trumpov bivši savjetnik John Bolton u novoj knjizi u kojoj priča svoju verziju summita tog saveza koji je bio opterećen napetostima zbog doprinosa za obranu europskih članica.

"Do 1. siječnja sve države moraju ispoštovati dva posto pa ćemo oprostiti dugove ili ćemo otići i nećemo braniti one koji to ne ispunjavaju", rekao je Trump, prisjeća se Bolton.

"Sve dok se ne slažemo s Rusijom nećemo ići u NATO gdje zemlje NATO-a plaćaju milijarde Rusiji. Ako naprave ugovor o plinovodu, mi izlazimo", navodno je rekao. "Nećemo se boriti s nekim koga oni plaćaju".

Trumpov je svoju ljutnju stavio u središte diplomacije s Europom iako se nije faktički povukao iz saveza. Summit je završio tako što je Trump rekao da poštuje savez, a saveznici su stavljeni pod pritisak da povećaju potrošnju za obranu.

Trump je nedavno objavio da smanjuje broj vojnika SAD-a u Njemačkoj za oko 10.000. Spremne su i potencijalne sankcije za tvrtke uključene u Sjeverni tok 2.

Ovoga će tjedna poljski predsjednik Andrzej Duda posjetiti Washington gdje će razgovarati o premještaju američkih vojnika u Poljsku.