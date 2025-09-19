Trump izgubljen u zemljopisu: Pomirio sam Aber...bajžan i Albaniju

Američki predsjednik Donald Trump proveo je dva dana u posjetu Velikoj Britaniji, a tijekom posjeta je imao jedan oveći gaf zbog kojeg je opet postao predmetom sprdnje na društvenim mrežama

Naime, tijekom konferencije za medije, ponovno se, (fact checkeri kažu uglavnom lažno) hvalio rješavanjem sukoba između trećih država 'koje nitko od njegovih prethodnika nije mogao riješiti, želeći time naglasiti svoje diplomatske sposobnosti. 'Činjenica je da smo riješili sukob Aber...bajžana i Albanije, koji je trajao godinama i nikad ne bi bio riješen', rekao je Trump na konferenciji za medijje u četvrtak, očito misleći na Azerbajdžan i Armeniju, čiji su čelnici prošlog mjeseca u Bijeloj kući pristali na mirovni sporazum. Trump se također mučio i s izgovorom Azerbajdžana, pa je na kraju promrmljao Aber...bajžan.

😂Trump claimed he settled the conflict between “Aber-baijan” and Albania



Well, that’s a new one! pic.twitter.com/hqH7fUhpDr — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

'Kada su bili u mom uredu, smjestili smo se. I krenuli su s obje strane Ovalnog ureda. Tako daleko. Nisam znao da možete biti tako daleko. I dok smo bili zajedno sat vremena, stalno su se približavali, približavali. I dok smo završili, svi smo se zagrlili', opisao je Trump sastanak s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim i armenskim premijerom Nikolom Pašnjanom. Ne treba posebno ni naglašavati da su komentatori na društvenim mrežama ismijali američkog predsjednika zbog ovog gafa.