Starmer i Trump razgovarali o Ukrajini i Pojasu Gaze

'Dvojica čelnika započela su razmišljanjem o ratu u Ukrajini', priopćio je Starmerov ured o telefonskom razgovoru, dodajući da su razgovarali o radu zemalja 'koalicije voljnih' koje su se obvezale podržati Ukrajinu.

'Premijer je izvijestio o radu koalicije voljnih na podršci svakom mirovnom sporazumu i osiguranju pravednog i trajnog završetka neprijateljstava.'

Američki pregovarači sastali su se u subotu s ruskim dužnosnicima na Floridi radi razgovora o okončanju sukoba, dok Trumpova administracija pokušava privoljeti dvije strane da postignu dogovor.

Sastanak u Miamiju uslijedio je nakon američkih razgovora u petak s ukrajinskim i europskim dužnosnicima, najnovijih rasprava o mirovnom planu koji je potaknuo određenu nadu u rješavanje sukoba koji je započeo kada je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju u veljači 2022.

U izvješću Downing Streeta također se navodi da su Starmer i Trump razgovarali o situaciji u Pojasu Gaze kao i o imenovanju novog britanskog veleposlanika u SAD-u.

Christian Turner imenovan je novim veleposlanikom u Sjedinjenim Državama nakon što je njegov prethodnik Peter Mandelson otpušten kada su na vidjelo izašli e-mailovi podrške koje je slao osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Do telefonskog razgovora dvojice čelnika došlo je tri dana nakon što je američka vlada počela objavljivati fotografije i dokumente iz Epsteinovog dosjea, među kojima su i fotografije brata britanskog kralja, Andrewa Mountbatten-Windsora.