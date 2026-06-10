kbc rijeka

Poništen izvanredni otkaz onkološkoj medicinskoj sestri, oglasili se sindikati

Bi. S. / Hina

10.06.2026 u 18:07

Radmila Čahut Jurišić
Radmila Čahut Jurišić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske Radmila Čahut Jurišić izjavila je u srijedu da je nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Rijeci poništen izvanredni otkaz onkološkoj medicinskoj sestri u riječkom KBC-u Dinki Milinković, što je treći dobiveni radni spor radnika bolnice

Čahut Jurišić je podsjetila da su za Milinković izborili privremenu mjeru, pa je nastavila raditi u KBC-u i vodila radni spor. Izvanredni otkaz dobila je u 60-toj godini života i s 43 godine raznog staža nakon optužbi da je sudjelovala u neadekvatnom skladištenju skupih lijekova i krađi bolničkih narkotika.

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Prvi radni spor dobio je pomoćnik ravnatelja za financije, taj spor bio je 'težak' 230.000 eura za bolnički proračun, a potom je na sudu pobijedila i bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju riječkog KBC-a Ingrid Belac Lovasić, koja bi se idućeg tjedna trebala vratiti na posao.

U sindikatu očekuju da će dobiti i radni spor za glavnu sestru klinike za onkologiju, a potom i za inženjera koji je dobio izvanredni otkaz jer je podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg ravnatelja Alena Ružića, sadašnjeg ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te još dvije osobe za kriminal i korupciju u gradnji i opremanju nove bolnice.

'Pet izvanrednih otkaza ugovora o radu, pet ljudi koji će dobiti radne sporove, u to smo sigurni, a sve će to pasti na trošak ionako mršavog bolničkog proračuna i poreznih obveznika', rekla je Čahut Jurišić.

Sindikat traži da se raspusti Upravno vijeće KBC-a koje je donijelo nezakonite odluke i smatra da bi članovi Upravnog vijeća i bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić trebali nadoknaditi nastalu financijsku štetu.

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