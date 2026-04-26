RAT U UKRAJINI

Trump: 'Razgovaram s Putinom i Zelenskim. Mržnja je loša'

L. Š. / Hina

26.04.2026 u 19:29

Donald Trump i Vladimir Putin
Donald Trump i Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Mourad_ALLILI / Sipa Press / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je imao 'dobre razgovore' s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u trenutku kad nastoji razriješiti rat u Ukrajini

'Radimo na ruskoj situaciji, ruskoj i ukrajinskoj, i nadamo se da ćemo to i riješiti', rekao je Trump u intervjuu u emisiji 'The Sunday Briefing' na Fox Newsu.

vezane vijesti

Trump je rekao da ne želi otkriti kad je zadnji put razgovarao s Putinom. 'Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskim, imamo dobre razgovore', rekao je, ne precizirajući kad je došlo do poziva s čelnicima.

'Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kad se pokušavate dogovoriti o nečemu, no dogodit će se', rekao je.

Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje.

INTERVJU NAKON INCIDENTA

INTERVJU NAKON INCIDENTA

Trump: 'Napadač je bolestan i vrlo problematičan čovjek koji mrzi kršćane'
PUCNJAVA NA GALA VEČERI

PUCNJAVA NA GALA VEČERI

Sigurnosni alarm u SAD-u: Novi incident otvara dva ozbiljna pitanja
SA SICILIJE

SA SICILIJE

Isplovila flotila za Gazu, na čelu jedne i hrvatska aktivistica

najpopularnije

Još vijesti