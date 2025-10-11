Tri europske zemlje najbolje su za život u mirovini. Možete li pogoditi koje?

Sigurno ste čuli ljude kako kažu da će uživati kad se umirove. Tvrde da će tada putovati, pronaći hobije, preseliti iz grada, a možda i iz države – naravno, pod uvjetom da ih zdravlje služi . Upravo je preseljenje u neku drugu državu sve češći umirovljenički odabir, piše Euronews , posebno onih koji traže mir i stabilnost . Sagledavaju pritom životni standard te zemlje, zdravstveni sustav te koliko je teško (ili lako) doći do državljanstva.

Kako bi odgovorili na pitanje koja je država najbolji izbor za preseljenje u mirovini organizacija Global Citizen Solutions provela je istraživanje kojim je obuhvatila 44 svjetske zemlje koje imaju program viza za umirovljenike. Pokazalo se da gotovo dvije trećine europskih zemalja nude posebne porezne pogodnosti za umirovljenike, među kojima su i Grčka, Malta i Cipar.

Troškovi prijave i sigurnost također su jedan od glavnih prioriteta pri preseljenju, i tu su prema provedenoj analizi, najbolju ocjenu ostvarile Francuska, Portugal, Španjolska i Cipar. Općenito, Euronews piše da se europske zemlje ističu po otvorenosti za useljenike starije životne dobi, posebno zbog šengenskog prostora i mobilnosti. Južna Europa se pak pokazuje adekvatnom za umirovljenike zbog posebnog poreznog režima i mediteranskog načina života.

'Europa prednjači po zdravstvenoj skrbi, sigurnosti i integraciji, dok južne lokacije poput Portugala, Španjolske i Grčke nude blagu klimu, razumne troškove i vize prilagođene umirovljenicima s pasivnim prihodima', rekla je Laura Madrid, glavna istraživačica u spomenutom istraživanju.

Koja je europska zemlja broj jedan?

Prema izvješću, Portugal zauzima prvo mjesto na ljestvici zemalja s najpovoljnijim vizama za umirovljenike u svijetu.

'Portugal je na vrhu našeg Globalnog indeksa umirovljenja za 2025. godinu, budući da je D7 viza jedna od najtraženijih viza za pasivni prihod u Europi', izjavio je Adalberto Pucca, voditelj globalnih mobilnih usluga u Global Citizen Solutions, prenosi Euronews.

Ističe da privlačnost ove zemlje proizlazi iz kombinacije jednostavnih uvjeta prijave i jasnog puta do stalnog boravka i državljanstva u Portugalu.