'Treba provjeriti diplome u svim sektorima. Nema mjesta za varalice!'

U akciji provjere vjerodostojnosti diploma koju je u hrvatskim školama pokrenulo resorno ministarstvo oko 400 diploma na provjeru zaprimio je zagrebački Filozofski fakultet. Nakon što je provjereno njih oko 280 pronađene su tri lažne, najstarija datira iz 2000. godine. Hoće li kontrola diploma pronaći još lažnih nastavnika i treba li provjeravati i druge sektore osim obrazovnog u emisiji HRT-a Tema dana govorila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak

'To je vrlo loša poruka i učenicima. To je bio motiv za davanje naputka školama da se provjere sve diplome koje nisu provjerene te da se uspostavi procedura da se kod novog zapošljavanja obavezno provjeravaju diplome', rekla je ministrica za HRT .

Kako je moguće da je netko 18 godina radio u školi, a da se to nije primijetilo te obrazovao 18 generacija učenika bez diplome?

Treba uzeti u obzir da su to sustavi gdje je bilo kad se školama predala diploma vrlo se rijetko provjeravala. Ali, nije to tako samo u školama nego i svuda u javnim i državnim službama. Sigurna sam da se rijetko provjeravaju i u tvrtkama. S takvom praksom treba prekinuti odnosno uspostaviti dobro praksu provjere i to raditi sustavno. U idućih godinu dana ćemo provjeriti sve diplome u školama i fakultetima i agencijama koje su vezane uz sustav odgoja i obrazovanja. Pravilo treba postati i provjera diploma kod svakog novog zapošljavanja.

Od te tri diplome jedna je na otoku i dvije su u istočnom dijelu Hrvatske, dakle u krajevima koji se bore s depopulacijom i iseljavanjem, i teško se bore sa zadržavanjem kadrova, jesu li zato možda u ovom slučaju ranjiviji?

Ne bih ja to tako rekla. U jednom od pokušaja zapošljavanja s lažćnom diplomama je bilo u Zagrebu. Zahvaljujem ravnateljima koji su među prvima pokrenuli provjere. Jedna ravnateljica je pokrenula provjeru svih diploma i jedna se diploma našla da je krivotvorena. Ovo je pojava za koju moramo ne samo pronaći način kako se boriti protiv nje nego i naći načine kako već u startu onemogućavati zapošljavanje te uspostaviti sustave provjere.