Treba li mladim vozačima zabraniti vožnju auta od 500 konjskih snaga?

Što će uopće nekome auto od petsto konja, koji pojuri do 310 kilometara na sat u sekundi ako ga ne vozi po stazama za utrke?

TikTok je prepun snimki divljanja po cesti. Tko su, zašto to rade i kako ovakve tragedije spriječiti?

Ova nemila scena koju gledamo danima dogodila se na jednom od organiziranih car meetova. Njih se može vidjeti gotovo svaki vikend po raznim parkinzima ili čak garažama - no, nisu svi isti.

"Ljudi koji vole aute će uložiti svaku lipu u taj auto, ali oni nemaju realno, mislim ne procjenjujem ja ničije financijsko stanje, ali oni će doći tamo i hvaliti se što su napravili na svom autu, družiti se, a on će doći tamo i praviti se važan", objašnjava profesionalna vozačica, Tamara Sudarević.

Postoje staze ali ih je premalo. Tamara je jedna od onih što su preradili svoj automobil tako da je prejak za cestu i nikad ga do utrke ne vozi po cesti.

I ne postoji zakonska zapreka da vozač početnik kupi, dobije ili registrira takav automobil, i to ne samo kod nas.

"Ja bi sa svojeg stajališta rekao da to nije problem cestovnog prometa nego da je to društveni problem. To je slučaj mladog čovjeka koji je upravljao vozilom vrijednosti koju prosječni čovjek za svog života u RH ne može zaraditi", govori Miljenko Gočin, vlasnik učilišta za cestovni promet.

Husinec na pitanje kako da dođe do toga da mladi ne voze takve automobile, odgovara:

"Jednostavno treba ih educirati i educirati njihove roditelje i one koji im daju takav auto."