Tragedija u Stockholmu: Tri osobe izgubile život u naletu autobusa

Uzrok je još uvijek nepoznat , rekla je za AFP glasnogovornica policije Nadya Norton. 'Istraga će morati utvrditi što se dogodilo. Prerano je za reći i ne želim nagađati', rekla je.

Glasnogovornik spasilačke službe Stockholma rekao je ranije da je stradalo šest osoba, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.

Tri su osobe poginule u incidentu i proces identifikacije je u tijeku. Tri ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu, napisala je policija u priopćenju.

Prema švedskim medijima, čini se da se radilo o nesreći.

Vozač autobusa je priveden, a otvorena je istraga o ubojstvu iz nehaja, što je standardni postupak, naglasili su.

'Moramo ga ispitati, a onda ćemo vidjeti hoće li biti pušten ili pritvoren', nastavila je Norton.

Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija.

Premijer Ulf Kristersson izrazio je sućut pogođenima i njihovim obiteljima u poruci na X-u.

'Saznao sam tragičnu vijest da je nekoliko ljudi izgubilo živote i ozlijeđeno na autobusnoj postaji u središtu Stockholma', napisao je, dodajući da su njegove misli s pogođenima i njihovim obiteljima.

Svjedokinja, Michelle Mac Key, rekla je za novine Expressen da je izlazila iz drugog autobusa na mjestu nesreće.

'Prešla sam cestu i vidjela autobus na kat koji je probio cijeli red ljudi koji su čekali na autobusnoj stanici', rekla je.

Ljudi su vrištali i pokušavali pomoći ozlijeđenima. Rekla je da je vidjela ozlijeđene i mrtve ljude kako leže na tlu.