Švedska objavila: Smanjujemo pomoć Srbiji

'Određeni oblici podrške srbijanskim javnim vlastima bit će prekinuti, a pomoć će se više usmjeriti na jačanje civilnog društva', objasnila je vlada u priopćenju.

Urušavanje betonske nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024., u kojem je poginulo 16 ljudi, uključujući dvoje djece, izazvalo je jedan od najvećih prosvjednih pokreta u povijesti zemlje.

Za protivnike predsjednika Aleksandra Vučića, ta je nesreća postala simbol korupcije za koju kažu da je problem masovnih projekata javnih radova koji su u tijeku diljem zemlje.