Švedska objavila: Smanjujemo pomoć Srbiji

Švedska vlada u ponedjeljak je objavila da će smanjiti pomoć Srbiji, tvrdeći da zemlja ne čini dovoljno na suzbijanju korupcije i na poštivanju vladavine prava
'Određeni oblici podrške srbijanskim javnim vlastima bit će prekinuti, a pomoć će se više usmjeriti na jačanje civilnog društva', objasnila je vlada u priopćenju.
Urušavanje betonske nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024., u kojem je poginulo 16 ljudi, uključujući dvoje djece, izazvalo je jedan od najvećih prosvjednih pokreta u povijesti zemlje.
Za protivnike predsjednika Aleksandra Vučića, ta je nesreća postala simbol korupcije za koju kažu da je problem masovnih projekata javnih radova koji su u tijeku diljem zemlje.
'Situacija u Srbiji razvija se u pogrešnom smjeru. To se odnosi i na rastuću korupciju i na nepoštivanje vladavine prava', naglasio je ministar za međunarodnu suradnju i vanjsku trgovinu Benjamin Dousa u priopćenju.
'Zemlje ne mogu očekivati švedsku podršku ako ne provedu reforme i napredak koji očekujemo. Zato sada uvodimo ove promjene', dodao je.
Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova 'sa žaljenjem je primilo objavu' Švedske o smanjivanju pomoći.
U priopćenju se tvrdi da je 'postignut mjerljiv napredak u mnogim područjima'. Dodaje se da se 'očekuje da će svaka procjena reformskih napora biti utemeljena na realnim pokazateljima, a ne na političkim narativima ili medijskim interpretacijama'.
Švedska 'pažljivo prati situaciju u Srbiji i već neko vrijeme primjećuje nedostatak predanosti reformama srbijanske vlade', uključujući i u području zaštite temeljnih sloboda kao što su sloboda izražavanja i tiska.