izvanredna vijest

Tragedija u BiH: Najmanje devet poginulih u požaru u staračkom domu

Bi. S. / Hina

04.11.2025 u 22:54

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL
Bionic
Reading

Najmanje devet osoba smrtno je stradalo u požaru koji je u utorak navečer izbio u staračkom domu u Tuzli, objavili su lokalni mediji

Požar je izbo nešto poslije 20 sati u jednom od apartmana na višim katovima zgrade doma umirovljenika a na teren su odmah po dojavi stigle brojne ekipe vatrogasaca i hitne pomoći.

Informaciju o devet poginulih objavio je portal Dnevnog avaza.

Veliki broj ozlijeđenih prebačen je u Sveučilišni klinički centar u Tuzli gdje im se ukazuje hitna medicinska pomoć. Među ozlijeđenima ima i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju štićenika doma.

Požar u staračkom domu
  • Požar u staračkom domu
  • Požar u staračkom domu
  • Požar u staračkom domu
  • Požar u staračkom domu
Požar u staračkom domu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL

Najveći broj hospitaliziranih su osobe koje su se otrovale dimom nastalim uslijed požara.

Požar je ugašen nešto iza 22 sata i u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci ove tragedije.

vezane vijesti

preporučujemo

UDARAC NA DŽEP

UDARAC NA DŽEP

Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo! Građane očekuju drastična poskupljenja
DEMOKRATI SLAVILI

DEMOKRATI SLAVILI

Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani
katastrofa u bih

katastrofa u bih

Tragedija u Tuzli: Raste broj žrtava nakon požara u domu za starije, više ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti