Tragedija u BiH: Najmanje devet poginulih u požaru u staračkom domu

Najmanje devet osoba smrtno je stradalo u požaru koji je u utorak navečer izbio u staračkom domu u Tuzli, objavili su lokalni mediji

Požar je izbo nešto poslije 20 sati u jednom od apartmana na višim katovima zgrade doma umirovljenika a na teren su odmah po dojavi stigle brojne ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Informaciju o devet poginulih objavio je portal Dnevnog avaza.

Veliki broj ozlijeđenih prebačen je u Sveučilišni klinički centar u Tuzli gdje im se ukazuje hitna medicinska pomoć. Među ozlijeđenima ima i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju štićenika doma.

Požar u staračkom domu Izvor: Pixsell / Autor: PIXSELL/PIXSELL





