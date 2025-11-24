Tportal kreće u veliki europski projekt: Trebamo i vašu pomoć, isplatit će se!
Tportal kreće u veliki europski projekt: Trebamo i vašu pomoć, isplatit će se!

  • B. S.
  • Zadnja izmjena 24.11.2025 13:35
  • Objavljeno 24.11.2025 u 12:34
Izvor: Cropix / Autor: Vladimir Dugandzic, Lucija Ocko, Niksa Stipanicev, Goran Sebelic
U suradnji s četiri ugledne medijske kuće iz Italije, Grčke, Bugarske i Rumunjske, tportal će u narednih godinu dana predstavljati Hrvatsku u projektu EuSEE koji sufinancira Europska unija. Njegov je cilj osvijestiti javnost o važnosti kohezijskih fondova Europske unije. Kako bi od ove suradnje i vi, tportalovi čitatelji, imali što više koristi te utjecali na sadržaj koji ćemo objavljivati, molimo vas za pomoć kroz popunjavanje ankete u nastavku

Kohezijski fondovi Europske unije ključni su instrument za smanjenje gospodarskih razlika među regijama i poboljšanje infrastrukture, zapošljavanja i životnih uvjeta unutar EU-a. Korištenje ovih fondova, posebno zemljama poput Hrvatske, koje su nedavno ušle u EU i smatraju se siromašnijim članicama Unije, predstavlja značajan izvor financiranja za razvoj, no istovremeno se povezuje s brojnim izazovima, zabludama i aferama.

Kako bismo osvijestili važnost projekata financiranih iz ovih fondova za hrvatske građane, narednih ćemo vas godinu dana pojačano informirati o ovoj temi. Učinit ćemo to uz pomoć partnera iz zemalja članica EU-a koje su u sličnoj situaciji kao i Hrvatska: s nama na projektu surađuju rumunjski Hotnews, bugarski Mediapool i grčki EFSYN, a projektom upravlja talijanska medijska kuća OBCT (Osservatorio balcani e caucaso transeuropa).

Obnova željezničke pruge Dugo Selo - Križevci primjer je projekta financiranog uz pomoć kohezijskih fondova
Obnova željezničke pruge Dugo Selo - Križevci primjer je projekta financiranog uz pomoć kohezijskih fondova Izvor: Cropix / Autor: Lucija Ocko

Kohezijski fondovi EU-a prije svega donose pozitivne učinke na regionalni razvoj, no postoji i niz pogrešnih uvjerenja i mitova vezanih uz kohezijske fondove, jer često zbunjuju javnost i otežavaju pravilno korištenje tih sredstava. Naprimjer, među najčešćim zabludama u Hrvatskoj jest da se kohezijskim fondovima mogu koristiti samo veliki infrastrukturni projekti poput Pelješkog mosta, a manja poduzeća i lokalne inicijative ostaju zanemareni. Također, mnogi građani vjeruju da su sredstva iz fondova dostupna samo najrazvijenijim regijama, no u stvarnosti EU promiče ravnomjernu raspodjelu sredstava među svim članicama, s posebnim naglaskom na one s nižim BDP-om.

Odlagalište otpada Bikarac u Šibeniku među deset je projekata za koje smo iz Kohezijskih fondova povukli najviše novca
Odlagalište otpada Bikarac u Šibeniku među deset je projekata za koje smo iz Kohezijskih fondova povukli najviše novca Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Kako bismo utvrdili koliko naši čitatelji znaju o kohezijskim fondovima, provodimo anketu na početku ovog projekta, a ista pitanja ćemo vam postaviti i na kraju, za nešto manje od godinu dana. Stoga vas molimo da odvojite tek nekoliko minuta i odgovorite na nekoliko pitanja pomoću koja ćete i sami moći provjeriti sadašnje znanje o ovoj gorućoj temi za zemlje jugoistočne Europe. Sudjelovanjem u anketi ujedno ćete usmjeriti izvještavanje tportala i drugih partnera kako biste u sklopu projekta dobivali što preciznije informacije od interesa javnosti.

<<< KLIKNI I OTVORI ANKETU >>>

Ovaj članak/publikacija/podcast/video nastao je u okviru projekta EuSEE, koji sufinancira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora/autorica i ne odražavaju nužno stavove tijela koje je dodijelilo autorski doprinos te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za njih.

