Tportal doznaje: Tvornica litija u Gospiću ne smije početi s radom, Ministarstvo traži novu studiju

Krajem prošle i početkom ove godine velika se prašina otvorila zbog pogona za preradu litijeve sode u Smiljanskom polju kod Gospića. Prosvjedi i najave o uništenju Like smirili su se nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša povuklo vlastito rješenje i time spriječilo otvaranje pogona. Kakva je situacija sada provjerili smo u resornom ministarstvu, ali i samoj tvornici

Ovih dana mnogo se prašine podiglo zbog godinama ilegalno navezenog otpada u Lici. Gotovo 37.000 tona raznog, pa tako i opasnog otpada stoji u krugu PPK Velebit u Gospiću, a otprilike 11.000 kubičnih metara je zakopano na svega kilometar od centra Benkovca. Dok građani i oporba traže odgovornost vlasti i počinitelja, koji su u međuvremenu uhićeni te im prijeti suđenje, s druge strane stižu najave sanacije, izmjena zakona, ali i poruka građanima da je voda sigurna za piće. Ličani na otpad upozoravaju već dugo, iako je ta priča započela još u prošlom desetljeću. Upozoravali su, dapače i prosvjedovali, protiv tvornice za preradu litija koja je izgrađena u poslovnoj zoni Smiljansko polje, nedaleko od Gospića, ali i rodnog mjesta Nikole Tesle.

Ministarstvo povuklo vlastito rješenje Priča o toj tvornici počinje u ožujku 2024. godine, kad je tvrtka Jedro DS Innovation, kojoj je vlasnik povratnik Aleksandar Devčić, kupila zemljište od otprilike 20.000 kvadrata u Smiljanskom polju. Nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrdilo je da je projekt usklađen s propisima o prostornom uređenju, gradnji i zaštiti okoliša, pa je potkraj te godine stigla i građevinska dozvola. No, otprilike godinu dana kasnije, pri samom kraju izgradnje tvornice, odnosno ugradnje opreme i zapošljavanja radnika, podigle su se lokalne ekološke udruge i aktivisti. Pitali su se kako je Devčić, odnosno njegova tvrtka, dobio dozvolu za gradnju pogona za preradu litija bez studije utjecaja na okoliš. Njihovo se pitanje brzo proširilo medijima, pa su i pojedini političari također počeli otvoreno govoriti o cijeloj situaciji. Moglo se čuti kako će 'vrlo opasna tvornica uništiti Liku'. Neki su propitivali kolika će biti potrošnja vode potrebna za procese koji će se u pogonu odvijati. Na kraju je pritisak javnosti urodio time da je u veljači ove godine Ministarstvo povuklo vlastito rješenje i odlučilo ga preispitati.

Kao razlog, naveli su da je projekt pogrešno kvalificiran kao postrojenje za taljenje i proizvodnju mineralnih tvari, iako je riječ o kemijsko-tehnološkom postrojenju koje će se baviti preradom litijeve sode, odnosno pretvaranjem litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat. "Sve ove neočekivane radnje značajno prolongiraju naše planirano poslovanje, dovode u pitanje strane investicije i nameću potencijalnu odgovornost za štetu", komentirao je tada Aleksandar Devčić. Ipak potrebna studija utjecaja na okoliš S obzirom na još jednu probuđenu ekološku aferu u Lici, odlučili smo provjeriti u kojoj je fazi postupak ponovne procjene rješenja resornog Ministarstva, ali i što se trenutno događa u pogonu.

Iz Ministarstva su nam otkrili da su 31. srpnja donijeli rješenje prema kojem je za ovaj zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. "Sljedeći korak je da nositelj zahvata podnese Ministarstvu zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš. Uz zahtjev mora priložiti studiju o utjecaju na okoliš koja sukladno rješenju mora obuhvatiti detaljnu hidrogeološku analizu šireg područja zahvata, uključujući određivanje ranjivosti vodonosnika i modeliranje mogućeg širenja onečišćenja u podzemlju, izradu potpune bilance voda s prikazom svih ulaznih i izlaznih tokova te definiranje načina gospodarenja svim vrstama otpadnih i oborinskih voda iz postrojenja, kao i kvantitativnu procjenu rizika za vodni okoliš, uključujući analizu mogućih akcidentnih situacija, njihovih posljedica te mjera sprječavanja i sanacije", navela je glasnogovornica Ministarstva, Saša Guttman, sve obveze koje tvrtka DS Jedro Innovation mora ispuniti. Scenarij koji se neće dogoditi Investitor Aleksandar Devčić potvrdio je za tportal da je zaprimio novo rješenje Ministarstva te je izrazio zadovoljstvo reakcijom tog tijela i brzim donošenjem odluke. Dodao je da trenutno s konzultantima rade na analizi rješenja Ministarstva te da će u najkraćem roku podnijeti zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš.

S obzirom na svoje iskustvo, a već je pokrenuo sličnu tvornicu u Rusiji, Devčić smatra da mu scenarij u kojem ovo postrojenje ne bi dobilo sve dozvole za rad ne djeluje izglednim. "Jako dobro poznajem tehnologiju i projektiranje ovakvih pogona i siguran sam da će se postupkom procjene utjecaja na okoliš potvrditi kako naš pogon ne predstavlja prijetnju okolišu te je opremljen svim potrebnim sigurnosnim mehanizmima u slučaju havarije. Potvrdit će se i da je potrošnja vode relativno niska za jedan industrijski pogon jer nam se u javnosti posve netočno predbacivalo da ćemo trošiti velike količine vode", istaknuo je. Gomilanje troškova Dodao je da je tvornica u potpunosti izgrađena, a radna mjesta potrebna za hladni pogon u ovom stadiju već otvorena. Dosad je u ovaj projekt uložio više od 11 milijuna eura. Od tog iznosa, oko 10 milijuna je otišlo na projektiranje, dokumentaciju i izgradnju postrojenja, dok je ostatak trošak hladnog pogona.

"Najvećim dijelom to otpada na plaće 16 zaposlenika, većinom mladih stručnjaka i povratnika iz inozemstva koji su stjecali znanja u zapadnim zemljama", istaknuo je investitor. No, iako tvornica još nije počela s radom, troškovi se gomilaju. "Svaki dodatni mjesec čekanja do pokretanja proizvodnje predstavlja značajan trošak, ali i izgubljeno vrijeme za Hrvatsku u kontekstu industrije ključnih materijala. Hrvatska može imati jedan od prvih ovakvih pogona u Europi što se izvrsno uklapa u strategiju naše države kao regionalnog energetskog središta. Bilo bi šteta to propustiti", rekao je Devčić i nastavio: "Što se tiče posljedica za mene osobno, iskreno ću reći – ni moji džepovi nisu bez dna, a poslovni plan projekta nije predviđao dugotrajan zastoj već izgrađene tvornice. Dakle nastojat ćemo što brže i učinkovitije ispuniti sve zakonske zahtjeve te se nadamo podršci svih kojima je stalo do razvoja i zapošljavanja pri pokretanju proizvodnje, za koje je već sve spremno", naglasio je. Čekanje pravorijeka Ovisno o veličini i samom zahvatu procjene utjecaja na okoliš te izrada potrebne dokumentacije znaju potrajati i do dvije godine. U ovom je slučaju olakotna okolnost što već postoji elaborat zaštite okoliša.