Totalni preokret vremena: Nakon kiše i jakog vjetra, stiže sunce i iznadprosječno toplo vrijeme

Nakon često obilne kiše, na kopnu ponegdje i snijega, osobito na Jadranu jakog i olujnog vjetra, te poplavljenih riva i olujnog nevremena - u subotu će se atmosfera stabilizirati, oblaci razilaziti, tlak zraka naglo rasti, bura i tramontana slabjeti, a i po visini će nam već dolaziti osjetno topliji zrak, donosi HRT u prognozi

Subota: razvedravanje i slabljenje vjetra

Oblaci će se u subotu najdulje zadržati na istoku Hrvatske, gdje će još u prvom dijelu dana biti povremene oborine. Popodne sunčanije, uz umjeren istočnjak i temperaturu oko 6 °C. U središnjoj Hrvatskoj sunčanog vremena bit će već od jutra, koje će biti hladnije nego na istoku. Danju će mjestimice puhati jugozapadnjak, pa će temperatura porasti na vrijednosti između 6 i 8 °C.

U gorskim će predjelima do ujutro mjestimice pasti i više od 10 cm novoga snijega, no prijepodne će oborine prestati i brzo će se razvedriti, na dijelu sjevernog Jadrana već i u drugom dijelu noći, pa će danju tamo sunčanog vremena biti u izobilju. I vjetar će oslabjeti, a dnevna temperatura bit će od 3 do 6 °C u gorju, a na moru između 10 i 13 °C.