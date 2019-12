Vakula opjevao 'koma vrijeme' u petak pa otkrio i što nas čeka za vikend

Na Jadranu će opet biti visokih valova i poplavljenih riva, te olujnog nevremena, ponegdje vjerojatno i tuče, pijavica...

Vrijeme u petak - laički - 'koma'.

Najbolje je ostati doma.

Tlak je u naglom padu, glavobolja smeta radu.

Vrijeme 'tlači'! I još je vjetar sve jači.

Kiša će navečer lijevati 'ko iz kabla', vjetar možda čak rušiti neka stabla.

I kao da nije dosta ovoga svega,

Ponegdje će još biti i snijega. No, već u subotu, kao 'jackpot' na lotu: nakon silne i obilne oborine, opet ćemo imati topline i vedrine.

A u nedjelju po nizinama i magluštine...

Većinom malo kiše, na kopnu i snijega tijekom četvrtka, te manji pad tlaka samo su uvod u promjenu vremena - naglu, brzu, kratkotrajnu, ali i žestoku, zbog koje su stručnjaci DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave, kaže meteorolog Zoran Vakula za HRT.

U petak će vrijeme za mnoge biti prilično nepovoljno. Tlak će naglo padati, jugo biti uglavnom jako i olujno, oborine prema kraju dana sve češće i obilnije. Na Jadranu će opet biti visokih valova i poplavljenih riva, te olujnog nevremena, ponegdje vjerojatno i tuče, pijavica...

Bit će i snijega

U noći na subotu vjetar će naglo mijenjati smjer pa će nakon jugo kratkotrajno zapuhati lebić pa puletan, zatim većinom tramontana, uz obalu ponegdje i bura. Na kopnu će biti i snijega - u nizinama malo, a do subote ujutro u gorju ponegdje i više od 10 cm. Po mnogo čemu za većinu najnepovoljnije vrijeme bit će od petka kasno poslijepodne do subote ujutro, kada sa zapada slijedi razvedravanje i zatopljenje. No, već od nedjelje nad južnije krajeve dolaze novi oblaci s kojima će biti mjestimične kiše, dok će u nizinama sjeverne Hrvatske biti magle, izostane li jugozapadnjak - opet i dugotrajne.

Petak: jaka južina, kiša, snijeg, ponegdje i nevrijeme U istočnoj će Hrvatskoj malo kiše i snijega ponegdje pasti do petka ujutro, te vjerojatno više ponovno tek kasno poslijepodne i navečer, a prije toga moguća su i sunčana razdoblja te slab do umjeren jugoistočnjak, pri čemu će temperatura od jutarnjih -2 do 1 °C doći do oko 7 °C.