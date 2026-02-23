Torcidaši osuđeni na tri mjeseca zatvora: Za slobodu moraju dati 4500 eura

U ponedjeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Općinskim sudom u Živinicama gdje je potvrđen taj dogovor. "Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima je biti uračunato ovo vrijeme što su proveli u pritvoru ”, rekao je Lekić za HINA-u.

Kako je za HINA-u potvrdio odvjetnik Mirko Lekić , proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide je pregovarao s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca .

Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene Zvezde 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla pri čemu je više osoba ozlijeđeno, a među njima bio je i jedan pripadnik policije. Tada je privedeno više od 90 sudionika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj, trojica u BiH.



Odvjetnik Lekić pojasnio je da će odvjetnici odmah nakon što pismena presuda Općinskog suda bude dostavljena pokrenuti zahtjev da otkupom kazne što je u BiH moguće napraviti ukoliko je izrečena kazna do godinu dana zatvora.



“Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka (oko 75 eura) po jednome danu i kad uplate taj iznos mogu na slobodu”, izjavio je odvjetnik Lekić. S obzirom da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide će morati uplatiti po oko 4500 eura kako bi izašli na slobodu.