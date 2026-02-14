Bečanin dobio kaznu zbog parkiranja u Hrvatskoj - nakon dvije godine! Evo koliko je platio

Kako piše austrijski ‘Heute’, a prenosi Fenix magazin dopis mu je poslao slovenski odvjetnički ured, a traženi iznos iznosio je gotovo 245 eura.

Jedna Bečanin ovih je dana doživio neugodno iznenađenje kada mu je na kućnu adresu stigla kuverta sa zahtjevom za plaćanje zbog navodnog parking prekršaja u Hrvatskoj – i to dvije godine nakon ljetovanja.

Prema navodima iz dopisa, turist je 9. srpnja 2024. u 12:45 u Umagu parkirao bez važeće parkirne karte. 'Na licu mjesta moglo se platiti samo karticom, a ja sam kod sebe imao samo gotovinu', rekao je kažnjeni vozač za ‘Heute’.

Austrijanac je, kako navodi medij, na kraju platio traženi iznos kako bi izbjegao dodatne komplikacije. U takvim slučajevima ukupna svota često nije vezana samo uz cijenu parkiranja.

ADAC upozorava da se u Hrvatskoj kod naplate potraživanja nerijetko angažiraju odvjetnički uredi ili agencije, a uz osnovnu stavku mogu se zaračunati i dodatni troškovi (npr. odvjetničke usluge, administrativni troškovi i slično).