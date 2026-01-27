odluka suda

Torcidašima istražni pritvor zbog tučnjave s Delijama

Torcida u Tuzli
Sud u Tuzli odredio je istražni pritvor svim uhićenim pripadnicima Torcide nakon tučnjave s Delijama zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela

Sud u Tuzli odredio je istražni pritvor za 14 navijača Hajduka, pripadnika Torcide koji su prošle subote uhićeni nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde, javlja Net.hr.

Pritvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućnosti bijega. Riječ je o 11 Hrvata, od kojih su sedmorica iz Splita te po jedan iz Trogira, Supetra, Ploča i Pule te o trojici državljana BiH.

Oni su s više vozila protekle subote došli nadomak Međunarodne zračne luke Tuzla, gdje su navijačima Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske, pripremili zasjedu te ih pretukli mahom palicama i drugim predmetima.

U napadu je ozlijeđeno više od 20 osoba, među njima i jedan policajac.

