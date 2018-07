Toplinski val zahvatio pola planeta, a u iduća dva desetljeća bit će još gore

Intenzivni toplinski valovi poput onoga koji je nedavno pospješio katastrofalan požar u Grčkoj, postali su uslijed klimatskih promjena sve češći diljem svijeta, upozoravaju znanstvenici. Je li ovogodišnji toplinski val tek iznimka? Rekordno visoke temperature u posljednjih su nekoliko tjedana zabilježene na cijeloj sjevernoj hemisferi, od Norveške do Japana.

U Grčkoj, u kojoj je golemi šumski požar prošli tjedan odnio 88 ljudska života, sparna i vruća ljeta postala su uobičajena, no toplinski val koji je nedavno zahvatio sjevernu Europu zasad se smatra izuzetkom. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) predviđa da će temperature i dalje obarati prosječne ljetne vrijednosti od Irske preko Skandinavije do baltičkih zemalja sve do prvog dijela kolovoza.

Ovogodišnji je srpanj u Švedskoj bio najtopliji u posljednjih 250 godina, a suše i neuobičajeno visoke temperature najteže su pogodile laponske stočare.