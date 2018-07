Danas još toplije nego u subotu, a od ponedjeljka vrućine mogu postati opasne po zdravlje

Idućih dana bit će pravo ljetno vrijeme - prevladavat će sunčano i vruće, a od ponedjeljka je diljem Hrvatske vrlo velika vjerojatnost za toplinski val koji može djelovati na zdravlje.

Nedjelja - pretežno sunčano i vruće. U istočnoj će Hrvatskoj prevladavati sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnos t rijetkih pljuskova . Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će oko 19 °C, a najviša dnevna od 30 do 32 °C.

Obilje sunčana vremena bit će i na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Vjetar većinom slab, uz obalu ujutro burin, a tijekom dana zapadni i sjeverozapadni. Jutro u gorju s temperaturom oko 14, a uz obalu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna u gorju od 28 do 30 °C, uz obalu između 31 i 34 °C.

U Dalmaciji nakon tople noći - sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. More malo do umjereno valovito, temperature od 22 do 25 °C. Najviša temperatura zraka od 32 do 34 °C. Podjednako relativno toplo bit će i na jugu, uz pretežno sunčano vrijeme i malu vjerojatnost lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni.