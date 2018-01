Topla siječanjska nedjelja: Na Jadranu jugo, evo gdje će biti najviše sunca

Na Jadranu i predjelima uz Jadran danas će biti promjenjivo vrijeme, ponegdje i s malo kiše, češće u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, a ujutro je lokalno moguća magla. Najviše sunca očekuje se u Slavoniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod

Vjetar na kopnu većinom slab, u gorskoj Hrvatskoj povremeno jak južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru srednjeg Jadrana povremeno i olujno.

U ponedjeljak, u nizinama unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro moguća kratkotrajna magla. Promjenjivije na Jadranu te u predjelima uz Jadran, mjestimice uz malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu 10 do 15, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 8 do 13, na Jadranu 12 do 17 °C, prognozira DHMZ.