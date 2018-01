Sve toplije uz jako i olujno jugo, evo što će nas zadesiti idućeg tjedna

Unatoč tome što bi kalendarski hladnoća i snijeg bili primjereni u četvrtak će ponegdje bijeliti samo u najvišem gorju. Sljedećih dana bit će ga još manje jer će još jače zatopliti, posebno potkraj tjedna. Bit će i dalje promjenljivo, uz povremenu mjestimičnu kišu uglavnom na Jadranu uz jugo, na moru često jako, ponegdje i olujno

Vjetar će biti slab do umjeren zapadni, poslijepodne i prema kraju dana jugozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne u okretanju na jugozapadnjak i jugo.

U četvrtak će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom bez oborine, javlja Državni hidrometeorološki zavod . Prema kraju dana na sjevernom Jadranu uz više oblaka može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla koja se ponegdje može zadržavati i do sredine dana.

Najviša dnevna temperatura bit će od 6 do 10, a na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Najniža jutarnja temperatura zraka u petak bit će uglavnom između 0 i 5, na Jadranu od 6 do 10 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna od 8 do 12, na Jadranu od 11 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Početkom sljedećeg tjedna moguća je i veća količina oborine.

Prognoza za Sljeme