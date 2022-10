Bulj nikad ne bi ušao u 'četničku vladu', Glavašević smatra da Žigmanov neće odustati, a Šelo Šabić da je Vučićev smokvin list: Što čeka prvog Hrvata u srpskoj vladi?

Više od pola godine nakon provedenih parlamentarnih izbora, uzaludno se nadajući da će Putinova agresija na Ukrajinu završiti u kratkom roku kako bi zemlja formalno bez izvršne vlasti trpjela manji međunarodni pritisak oko uvođenja sankcija, srpski predsjednik Aleksandar Vučić ovog vikenda javno je predstavio obrise nove vlade

On sam već godinama okupira sve poluge vlasti i moći, od postavljanja ove države u međunarodnim odnosima pa do asfaltiranja seoskih puteva u zabačenim južnim provincijama, pa je činjenica da predsjednik države predstavlja sastav nove vlade - koju je, dakako, upravo on osobno odabrao - u već otvoreno autokratskoj Srbiji malo koga je iznenadila i uznemirila.

Njihova domaća i međunarodna javnost naprosto se pomirila da u Srbiji Aleksandar Vučić odlučuje naprosto o svemu.