Tomašević upalio prvu adventsku svijeću i poručio građanima: Želim da učinite nešto dobro za one kojima je pomoć najpotrebnija

Prvu adventsku svijeću na adventskom vijencu na zdencu Manduševcu, na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u subotu navečer upalio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, zaželjevši svima mirno doba Adventa, puno nade, ljubavi i radosti

"U ovo vrijeme Adventa želim prije svega svima radosti, naravno da se zabavite, želim vam svima ljubavi, da budete dobri prema svojim bližnjima i najmilijima, ali isto tako da učinite nešto dobro za one kojima je pomoć najpotrebnija. Vi ćete sami prepoznati koji su to ljudi i sami ćete odlučiti koji će to biti čin vaše dobrote", poručio je gradonačelnik Tomašević. Rekao je da četiri adventske svijeće predstavljaju "četiri stvari koje su nam danas itekako potrebne".