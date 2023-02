Tomašević će razmotriti smjenu ravnatelja Lisinskog, nije predano godišnje izvješće

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da će razmotriti zahtjev Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za smjenom ravnatelja Dražena Siriščevića te napomenuo da, među ostalim, Siriščević nije predao godišnje izvješće

Tomašević je na konferenciji za medije potvrdio da mu je Upravno vijeće poslalo zahtjev za smjenom Siriščevića, no istaknuo da taj dokument još nije došao do njega. "Prijedlog još nije došao do mene. Kada dođe, vidjet ću o čemu se radi", rekao je gradonačelnik. Istaknuo je da za sada, o zahtjevu za smjenom ravnatelja Lisinskog, neformalno zna da Siriščević nije podnio godišnje izvješće o radu Upravnom vijeću.