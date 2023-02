Tomašević: Radovi na Jarunu, prvi put nakon Univerzijade, vrijedni 3 milijuna eura

Prvi put od kada je izgrađena, rekonstruira se Aleja Matije Ljubeka na Jarunu, uređuje se i asfaltira 6,4 kilometra kolnika i biciklističke staze, radovi su vrijedni oko tri milijuna eura i u većini financirani iz Fonda solidarnosti EU, istaknuo je petak zagrebački gradonačelnik Tomašević

Tomislav Tomašević je sa zamjenicima, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom te predsjednikom Gradske skupštine Joškom Klisovićem obišao radove na uređenju Aleje Matije Ljubeka Rekreacijsko-sportskoga centra Jarun koji bi trebali završiti do travnja, a izvode ih Zagrebačke ceste - podružnica Zagrebačkog holdinga.

"Time će ovo biti ne samo obnova, ne samo bolji asfalt i bolja podloga, nego isto tako i unaprijeđena kvaliteta za rekreativce, a posebice one koji koriste bicikl oko Jaruna ", poručio je.

Klisović je rekao da će se radovi provoditi u nekoliko faza, sada je u tijeku prva - kompletna obnova Aleje Matije Ljubeka, a nakon toga, Gradska skupština je već zadužila gradonačelnika, na prijedlog SDP-a, da se ide u odmuljivanje vode, micanje lopoča i sedimenata, kako bi se u čistom Jarunu mogli kupati građani i koristiti ga sportaši i rekreativci.

U trećoj fazi obnavljat će se vježbalište, ali to je, dodao je, manji pothvat.

Sarajevska ulica bit će novi ulaz u Zagreb s juga

Gradonačelnik Tomašević je rekao i da imaju dogovor s Ministarstvom prometa da se napravi novi ulaz u grad s juga, i to će biti Sarajevska ulica. Rekao je da su za taj projekt bitni i HŽ-Infrastruktura, Hrvatske ceste, Ministarstvo prometa, ZET i Grad Zagreb.

Objasnio je da će od zaobilaznice ići novi čvor koji će se s nadvožnjakom preko cijelog Ranžirnog kolodvora spojiti na Sarajevsku ulicu, gdje će biti proširena cesta i nova tramvajska pruga koja će se spajati na Most mladosti.

"U tom smislu imat ćemo cestovno rješenje, rješenje za javni prijevoz i rasterećenje ovog zapadnijeg ulaza na jugu u grad", poručio je Tomašević.

Izvijestio je da Grad trenutno radi izvlaštenja, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi Sarajevske ulice i vjeruje da bi ta faza mogla završiti krajem godine. Paralelno će se ići u javne nabave za tramvajsku prugu i za ceste. Ceste će se financirati pola iz državnog proračuna ili EU fondova, a pola iz gradskog proračuna.

Na pitanje novinara o problemu "nelegalnih vodomjera", gradonačelnik je rekao da je u tijeku javna nabava za koju je ključno da se može javiti više od jedne firme, jer je problem što je u javnoj nabavi od svibnja specifikacija bila takva da je samo jedna firma u Hrvatskoj mogla dobiti taj posao. Trenutno je to na žalbi na državnoj komisiji za kontrolu javne nabave i nada se da će se to što prije riješiti, jer je to svima u interesu.