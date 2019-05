Što stoji iza Kolakušićevih usporedbi s Norveškom i Švicarskom: 'Jedno je htjeti, a drugo je moći'

U tri koraka, pobjedama na nacionalnim izborima u ciklusu 2019./2020., bivši sudac i budući europarlamentarac Mislav Kolakušić naumio je ostvariti svoj konačni cilj: Preuzimanje funkcije premijera, ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova. Spoj sigurnosnog i pravosudnog resora s premijerskim ovlastima imao bi servisirati njegov obračun s korupcijom, osobito u pravosuđu, kao i preobražaj Hrvatske u zemlju poštivanja prava i pravde. Što o tome misli Ivan Koprić, profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu

'Jedno je htjeti, drugo je moći obavljati dvije funkcije u isto vrijeme, pogotovo premijersku i ministarsku, jer je to vrlo zahtjevno; manje-više zemlje idu prema tome da odustanu od toga, ne zato što možda ne bi imali superambicioznih premijera koji misle da bi trebali raditi sve i svašta, nego zato što ne stignu. To je pitanje vremena, a ne volje, a još nikome nije pošlo za rukom produžiti dan s 24 na 48 sati', kaže Koprić, dodajući da Kolakušić teško može održati takva obećanja, sve i kad bi osvojio vlast.

'Čujte, ne znam, možda je on Superman, ali poslovi u državnoj upravi postali su toliko kompleksni da je teško da sad netko poput monarha vodi sve poslove. Veliki je problem to što se ministri premalo bave svojim resorima ili o njima premalo znaju. Pa ni gospodin Kolakušić, budimo realni, ne zna baš previše o nekima od tih resora koje je spominjao', primjećuje Koprić.

'Bitno mi je znaju li uopće ta ministarstva što rade, mijenjaju li politike ovisno o tome što taj dan piše u novinama, zapošljavaju li na fiktivna radna mjesta. To su ključni problemi. A hoće li se posao organizirati u 20 ili 16 ministarstava, manje je bitno. Važnije je da se prilikom svakih izbora ne mijenja organizacija unutar državne uprave jer to stvara stres zbog kojeg ta uprava ne radi nekoliko mjeseci prije i nekoliko mjeseci poslije izbora', upozorava Koprić.

'Ne treba se pouzdati u bombastične izjave bivših ministara, koji su se možda prihvatili ministarske dužnosti s potpunim nepoznavanjem stanja u resoru, da ih je netko bojkotirao. Pa jasno, ako su došli s bijesnim idejama, onda im je to netko trebao i reći. Svuda na svijetu ljudi iz uprave upozoravaju ministre da su neke njihove ideje potpuno neostvarive. To su vrlo često profesionalci s iskustvom, koji su prošli sve edukacije, bili po svijetu i onda im dođe netko tko se jučer počeo baviti politikom i kaže 'ja ću promijeniti cijeli svijet'. Meni je to, oprostite, malo odiozno. Uvijek sam za to da se stvari mijenjaju u skladu sa strukom, poznavanjem stvari na temelju činjenica i podataka, a ne na temelju impresija i izjava koje je netko dao u medijima da bi dobio pokoji glas na izborima', kaže Koprić.

Naravno, on nema ništa protiv Kolakušićevih poruka o iskorjenjivanju korupcije jer Hrvatska stvarno jest država koja ima ozbiljan problem s korupcijom.

'Na tome se ni formalno ne radi dobro ni dovoljno, a kamoli u stvarnosti. Sve to su realni problemi i bilo bi dobro da gospodina Kolakušića netko u tom smislu čuje i da se krene zbivati nešto. No da će on sam to riješiti, to je smiješno. Nitko nije sam riješio probleme cijelog društva; čak ni u jednom selu ne možete sami riješiti problem, a kamoli na razini zemlje članice EU-a, koja je usto vezana brojnim obzirima, ugovorima, procesima, standardima, poslovima, obavezama...', zaključuje Koprić.