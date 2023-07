Tko su čarteraši u Hrvatskoj? Obrazovani su, zarađuju, ali tankove ne prazne u marinama

Anketa među nautičarima pokazala je da ih 78 posto ima mjesečna primanja po kućanstvu veća od 3500 eura, a od te brojke najveći postotak (24) otpada na one s primanjima između 5000 i 7500 eura. Također je vidljivo da iz godine u godinu raste udio nautičara s većim primanjima: 49 posto (2012.), 56 posto (2017.) i 78 posto (2022.).

S obzirom na to da je gotovo 40 posto svjetske čarterske flote smješteno u Hrvatskoj s daljnjom tendencijom porasta, posebno su zanimljivi podaci oni dobiveni o nautičarima. Za razliku od putnika na krstarenjima, oni su nešto mlađi i u prosjeku imaju 42 godine, 60 posto njih unajmljuje jahte u hrvatskom čartu, 54 posto ih uzima plovilo sa skiperom dok ih tri posto naknadno angažira skipera.

Najviše 'novih' čarteraša među nautičarima dolazi iz nordijskih zemalja (54 posto), SAD-a (39 posto), Nizozemske (39 posto) i Britanije (38 posto). Većina njih (65 posto) već je plovila na unajmljenom brodu. Ostvaruju prosječno sedam noćenja, a trend pokazuje da je smanjen udio noćenja u marinama (s 59 posto u 2017. na 49 posto u 2022.), a povećan udio noćenja u lukama otvorenim za javni promet, na bovi i na sidru.

Njima, kao i putnicima na krstarenjima, najviše smeta gužva u mjestima posjećenim u pauzi od plovidbe (14,5 posto). Na drugom mjestu je neodgovorno ponašanje drugih nautičara na moru (11,4 posto), a na trećem velik broj plovila na moru (9,3 posto). Za razliku od putnika na krstarenjima, nautičari su nešto ekološki osvješteniji pa je njih 7,1 posto iskazalo da im smeta plutajući morski otpad.

Ono što je pomalo zabrinjavajuće je to da ih 62,3 posto nije praznilo tankove sivih i crnih voda u marinama i to je evidentno problem na kojem će se morati poraditi, ali ne samo s njima, već i s domaćim brodarima na krstarenjima. Naime posljednjih tjedana sve češće se po društvenim mrežama objavljuju snimke da upravo oni prazne tankove i to u blizini plaža.